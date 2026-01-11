Los retos que enfrentará el nuevo Canciller de Educación de la era Mamdani

Las más de 1,700 escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, donde estudian casi 1 millón de niños, buena parte de ellos latinos y negros, tienen un largo rosario de necesidades, y el recién nombrado canciller de Educación, Kamar Samuels, aseguró que está listo para empezar a trabajar y mejorar el panorama escolar de la Gran Manzana. Pero el trabajo no será miel sobre hojuelas.

Y es que al experimentado profesor y ex superintendente escolar de Manhattan le espera una larga lista de expectativas y necesidades. Reducir el tamaño de las clases, mejorar los programas de educación especial y bilingües, combatir la falta de maestros, mejorar la calidad académica, ofrecer más servicios de consejería para estudiantes y padres de familia y evitar que los alumnos de grados superiores abandonen la escuela, son algunas de ellas.

“Invertiremos en reclutar y conservar a educadores, especialmente de educación especial, educación bilingües, matemáticas y ciencias”, aseguró el funcionario de la administración Mamdani, reconocido por ser un luchador a favor de la equidad. “La equidad no es una idea obsoleta, es una elección que nosotros tomamos juntos en políticas y en la práctica”.

“Me comprometo no solo a liderar este sistema, sino también a trabajar en colaboración con ustedes, escuchando atentamente y aprendiendo de su experiencia a medida que avanzamos juntos”, dijo el Canciller, quien hace unos días visitó la escuela de El Bronx donde inició su labor docente. “Nuestro trabajo será más eficaz cuando los educadores, las familias y los estudiantes sepan que sus voces son escuchadas, no solo de forma simbólica, sino en la práctica“.

Y aunque el nuevo jefe de las escuelas públicas de la Gran Manzana recalcó que dentro de sus prioridades está trabajar por los estudiantes que viven en refugios, reclutar a más maestros y cumplir con el mandato estatal de poner fin al hacinamiento en las aulas de clase, tiene claro que muchas otras áreas requieren que le metan mano de manera urgente.

De acuerdo a estudiantes, profesores y defensores de una educación de calidad, que además sea más inclusiva y aborde mejor las necesidades de los alumnos, hay más clamores.

Urge que la nueva administración municipal promueva políticas e invierta recursos en importantes desafíos como deficiencias en alfabetización, el elevado número de estudiantes sin hogar, que se estima por encima de los 150,000 y manejo de presupuestos para reducir el tamaño de las clases y luchar contra lo que denominan “desigualdad sistémica”.

El Canciller de las escuelas Kamar Samuels, visitando escuelas de la ciudad. Michael Appleton/Mayoral Photography Office

El alcalde Zohran Mamdani, quien cambió de postura sobre retirarle el control de las escuelas a la Ciudad, advirtió también que trabajar por los niños de la Gran Manzana para mejorar sus condiciones es una de las metas de su gestión, no solo con sus planes para reclutar a más docentes que se requieren para la reducción obligatoria del tamaño de las clases, especialmente en K-3 y 4-8, sino ofrecer servicios de apoyo integral a los niños.

El burgomaestre afirmó que solicitará a la Legislatura estatal una extensión del control del alcalde para mejorar el sistema actual con una mayor participación de todos los estamentos educativos, entre ellos los padres de familia.

Otras de las necesidades que están sobre la mesa de los desafíos tienen que ver con la segregación escolar y equidad, los programas de estudiantes superdotados en la primera infancia y la educación infantil temprana, donde más de la mitad de los pequeños de las escuelas se verían beneficiados de aprobarse la promesa del alcalde de cuidado infantil gratuito para todos los neoyorquinos entre las edades de seis semanas y cinco años, con un costo de $6,000 millones anuales.

Maria Odom, directora Ejecutiva de la organización Advocates for Children of New York (AFC), se mostró optimista por el futuro de las escuelas. Y tras advertir que en nuevo Canciller de Educación aportará una amplia experiencia en la implementación de iniciativas como NYC Reads y el trabajo para integrar las escuelas, destacó que se necesita echara a andar “nuevos esfuerzos para abordar los desafíos sistémicos” existentes.

El alcalde Mamdani junto al Canciller de Educación, Kamar Samuels. Foto Flickr Alcaldía de NYC

“Instamos a la nueva administración a impulsar una agenda educativa que priorice la equidad y las necesidades de los estudiantes que con demasiada frecuencia son ignorados”, comentó la activista.

“Nuestras recomendaciones para el Alcalde electo incluyen garantizar que los estudiantes que necesitan ayuda adicional para aprender a leer reciban la intervención individual o en grupos pequeños que necesitan; ampliar el acceso a servicios directos de salud mental y apoyo conductual en las escuelas”, advirtió.

Odom agregó que otros de los retos tiene que ver con ampliar los programas especializados para estudiantes con discapacidades y crear nuevos programas para abordar las deficiencias, aumentar el número de programas bilingües y las opciones escolares disponibles para los jóvenes inmigrantes mayores, reformar los contratos de autobuses y garantizar el transporte oportuno para los estudiantes sin hogar o en el sistema de acogida.

Michael Mulgrew, presidente de la UFT (Federación de maestros), aseguró que esperan trabajar juntos con el Departamento de Educación “para proteger a nuestros estudiantes y comunidades escolares y para construir una alianza capaz de afrontar los desafíos que se avecinan”.

