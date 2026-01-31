David Robertson anuncia su retiro de MLB, último campeón activo de los Yankees en 2009

David Robertson, último jugador activo de los Yankees campeón en 2009, anunció su retiro este viernes después de 17 años en Grandes Ligas.

“El béisbol me ha dado más de lo que jamás soñé en las últimas 19 temporadas”, publicó Robertson en redes sociales. “… Despedirme no es fácil, pero lo hago con profunda gratitud por cada oportunidad, desafío y recuerdo. Siempre estaré agradecido con el béisbol y con todos los que hicieron de este viaje algo extraordinario”.

Robertson jugó 17 temporadas para 8 equipos, incluyendo los Yankees y los Filis. Acumuló 68 victorias, 46 derrotas, 179 salvamentos, una efectividad de 2.93 y 1,176 ponches.

El relevista derecho también asistió a un Juego de Estrellas en 2011 y ganó su única Serie Mundial con los Yankees en 2009.

El lanzador de 40 años lanzó para Filadelfia la temporada pasada, haciendo 20 apariciones con dos salvamentos.

“Desde ganar una Serie Mundial, hasta lanzar en un Juego de Estrellas, hasta representar a Estados Unidos y traer a casa una medalla de oro en el Clásico Mundial de Béisbol y una de plata olímpica. He tenido el privilegio de jugar junto a compañeros de equipo increíbles, aprender de entrenadores excepcionales y ser recibido en organizaciones que se sentían como una familia”, comentó.

David Robertson y su aporte a los Yankees de 2009

El relevista estadounidense fue parte vital del bullpen de los Yankees en la temporada 2009, año en que los Bombarderos del Bronx ganaron su última Serie Mundial.

Robertson tuvo un récord de 2-1 con una efectividad de 3.30, 63 ponches y 1 salvamento en 45 apariciones en 2009.

En postemporada, el relevista no permitió carreras en cinco entradas y uno de sus momentos más recordados fue sacar los tres outs con bases llenas ante Minnesota Twins en la Serie Divisional en el Juego 3.

David Robertson tuvo marca de 38-22 con una efectividad de 2.75, 666 ponches y 53 salvamentos en 501 apariciones para los Yankees en su carrera.

