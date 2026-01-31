Francisco Lindor no podrá ir al Clásico Mundial con Puerto Rico

Francisco Lindor no podrá jugar en el Clásico Mundial de Béisbol con Puerto Rico, luego de no recibir el seguro médico para estar en el torneo.

“Debido al procedimiento de limpieza que Francisco Lindor tuvo en su codo derecho a principios de esta temporada baja, no participará con el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026”, informó el Sindicato de Jugadores de MLB (MLBPA).

Puerto Rico ha tenido varias bajas delicadas en su equipo luego de perder a Kiké Hernández, Carlos Correa y ahora al capitán Lindor.

El equipo boricua jugará la fase de grupos del Clásico Mundial en el Estadio Hiram Bithorn, para tener en casa el torneo luego de varios años.

En ese grupo están junto con Cuba, Panamá, Canadá y Colombia y jugarán la siguiente ronda en Houston o Miami.

Francisco Lindor estará en el Spring Training con los Mets

A pesar del proceso en su codo, Lindor estará listo para los entrenamientos primaverales con los Mets de Nueva York, de acuerdo al comunicado de la MLBPA.

“Participará plenamente en todas las actividades de entrenamiento de primavera”, informó el comunicado.

“Francisco obviamente está decepcionado por no poder participar. Sin embargo, debido a las restricciones del seguro del CMB, no es elegible para jugar en los juegos del CMB”, detalló la MLBPA.

José Altuve tampoco irá al Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela

La MLBPA también anunció que José Altuve no podrá estar en el torneo con la selección de Venezuela tras no recibir el seguro.

“Debido a los criterios para la cobertura del seguro del CMB, José Altuve esperaba participar en el CMB y representar a Venezuela, pero desafortunadamente no es elegible para hacerlo”, informó.

Altuve sufrió varias lesiones durante la última temporada y también tuvo una fractura de muñeca en el último Clásico Mundial.

