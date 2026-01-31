Déficit de $12 mil millones en alcaldía de Nueva York: Mamdani ordena ‘eliminar despilfarro’

Zohran Mamdani afirmó que la ciudad de Nueva York enfrenta en los próximos dos años un déficit presupuestario de $12 mil millones de dólares, crisis de la que responsabilizó a su predecesor en la alcaldía.

“Ésta es la crisis presupuestaria de Adams… es la consecuencia de la pésima gestión fiscal de Eric Adams”, subrayó Mamdani en una rueda de prensa el miércoles, afirmando que los neoyorquinos por mucho tiempo han sido engañados y desinformados sobre el verdadero estado de las finanzas de la ciudad.

Adams refutó las aseveraciones de Mamdani y defendió su gestión fiscal. “Dejé más de $8 mil millones de dólares en reservas. Sólo alguien que no sabe interpretar un balance podría considerar eso una crisis”, dijo el ex alcalde en Twitter/X. “Las agencias calificadoras de bonos otorgaron a mi administración una de las mejores calificaciones crediticias en la historia de la ciudad de Nueva York porque gobernamos con disciplina, no con fantasías económicas”.

Como solución Mamdani propuso un aumento de impuestos para los residentes más ricos de la ciudad. “En concreto quiere que los hogares con ingresos superiores a $1 millón de dólares paguen 2% adicional en impuestos; este incremento contribuiría a solucionar el déficit de 12 mil millones de dólares, que dice heredó de la administración anterior”, indicó NY1 Noticias.

Además, el jueves el nuevo alcalde ordenó que todas las agencias de su administración tengan un “Jefe de Ahorro” para “eliminar despilfarro” y atajar el déficit fiscal. Su Orden Ejecutiva #12 obliga a todas las agencias locales a nombrar a uno de sus trabajadores más experimentados como “Chief Savings” y que haga “una evaluación amplia del gasto” en los próximos 45 días.

Mamdani indicó que los jefes de ahorro de las agencias deberán analizar los “programas más caros” para identificar cuáles son los mayores costes, así como oportunidades para “consolidar servicios” y “reducir gastos que despilfarran dinero, como programas duplicados”.

“Ofrecer servicios públicos de calidad requiere una gestión pública excelente. Esto significa un gobierno que respete a los neoyorquinos utilizando cada dólar con prudencia. Al nombrar un “Jefe de Ahorro” en cada agencia, estamos combatiendo directamente el despilfarro, eliminando la burocracia y logrando que los servicios municipales funcionen de manera eficiente. Estos Jefes ayudarán a garantizar que cada dólar que gastamos contribuya a una ciudad más segura, limpia y asequible, y que nuestro gobierno cumpla con los estándares que los neoyorquinos merecen”, declaró el alcalde Mamdani, según un comunicado.

En diciembre se anunció que Mamdani comenzaría su gestión como alcalde de Nueva York con un déficit presupuestario proyectado de $2,180 millones de dólares y la posibilidad de que las brechas de financiación fuesen aún mayores en los próximos años, según un nuevo informe presentado por su aliado, el entonces contralor saliente de la ciudad, Brad Lander.