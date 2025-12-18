Mamdani recibirá la alcaldía de Nueva York con un déficit mil millonario en el presupuesto

Zohran Mamdani comenzará su gestión como alcalde de Nueva York el próximo 1 de enero con un déficit presupuestario proyectado de $2,180 millones de dólares y la posibilidad de que las brechas de financiación sean aún mayores en los próximos años, según un nuevo informe.

El déficit presupuestario podría dispararse a más de $13,000 millones de dólares para 2029 debido a la subestimación de los costos y al lento crecimiento económico, según el informe del contralor saliente, Brad Lander, quien apoyó a Mamdani tras renunciar a su propia candidatura a la alcaldía y se postula ahora para el Congreso como candidato progresista contra el actual representante demócrata Dan Goldman.

El alcalde Eric Adams heredó un déficit presupuestario aún mayor, de $5,400 millones de dólares de su predecesor, Bill de Blasio, lo que contribuyó a los primeros recortes presupuestarios. Un portavoz de Adams afirmó que las políticas de su gobierno “han sentado las bases para una economía próspera” y que “una sólida gestión fiscal ha generado un presupuesto municipal estable”.

Ahora el alcalde electo, que se ha definido como socialista, heredará “una situación fiscal compleja”, ya que también se enfrenta a posibles recortes de financiación federal y a negociaciones contractuales con la Asociación de Beneficencia Policial y DC 37, el sindicato municipal más grande de la ciudad, afirmó Lander en su informe anual sobre el estado de la economía y las finanzas de la ciudad.

Lander “presentó un informe sobre la situación que (Mamdani) tendrá que afrontar y no hay buenas noticias”, declaró al New York Post el veterano estratega demócrata Bill Cunningham. “Desde el primer día, el alcalde Mamdani se enfrentará a numerosos problemas fiscales incluso antes de intentar conseguir fondos adicionales”.

El informe del contralor Lander puede leerse aquí en detalles. Mamdani ni su equipo han emitido comentarios. El alcalde electo ha prometido más de $10,000 millones de dólares que llegarían mediante el aumento de impuestos a las corporaciones y a los residentes más ricos.

El informe también destaca que en los últimos tres años los gastos han superado los ingresos de la ciudad, en parte debido a la ayuda federal por la pandemia y al aumento de solicitantes de asilo en Nueva York.

La semana pasada presentó un comité asesor compuesto por más de 100 funcionarios electos de Nueva York quienes, según él, lo ayudarán a implementar su ambicioso programa socialista. En el grupo, que incluye a Lander, quedaron fuera importantes figuras políticas que no apoyaron su candidatura.

A fines de noviembre Mamdani anunció que ya había nombrado a más de 400 personas para 17 comités de transición, diciendo que le ayudarían a activar “cambios tangibles” en su gestión. Además afirmó que había recibido más de 70,000 currículums para trabajar en su gobierno municipal.

A principios de diciembre Mamdani visitó por primera vez al alcalde saliente Adams desde su triunfo electoral. Se reunieron en Gracie Mansion, la residencia oficial, donde vivirá desde enero.

Ayer Adams ofreció su última rueda de prensa, antes de partir en viaje personal a México. “Cada trimestre, redujimos la delincuencia. Cada trimestre construimos más viviendas. Cada trimestre mejoramos los resultados de lectura y las calificaciones en los exámenes. Cada trimestre, vimos la implementación de una iniciativa diferente. No nos detuvimos”, dijo orgulloso el alcalde saliente.

La crisis migratoria marcó la gestión de Adams desde 2022, en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos. En el verano de 2023 el alcalde declaró que la llegada masiva de inmigrantes “destruiría” a la ciudad, alegando falta de recursos y apoyo del gobierno de Joe Biden.