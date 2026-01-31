Elecciones en Costa Rica: 19,000 ticos residentes del área triestatal de NY registrados para votar en una junta de Nueva Jersey

Este domingo más de 19,000 costarricenses residentes del área triestatal de Nueva York están habilitados para votar en un centro electoral en Nueva Jersey para las elecciones generales de la nación centroamericana, en donde se escogerá a un nuevo presidente, vicepresidente y toda la cámara legislativa.

Algunas estimaciones censales oficiales estiman que por lo menos 35,000 ticos viven en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Durante décadas, Costa Rica ha sido considerada un oasis en medio de la inestabilidad política y los conflictos armados que han forzado la migración de miles de nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños en la región centroamericana. Esta circunstancia quizás explique por qué los costarricenses constituyen uno de los grupos hispanos, que actualmente representa menos del 1% de las comunidades hispanas, con presencia en la ciudad de Nueva York.

“Precisamente somos el país que por décadas ha sido más estable, democrático y pacífico de la región. Sin guerras, ni grandes problemas. Por ello debemos salir a votar para defender nuestra democracia. Tenemos nuestros problemillas verdad, que se han venido agravando. Pero confiamos que con mejores gobernantes se pueden parar”, comentó Gilda Guillén, una migrante de ese país residenciada en Queens desde hace 20 años.

Gilda se prepara no solo para votar este domingo, sino que cuenta los días para cumplir su sueño de regresar a jubilarse en un balneario de su país. Para ello, quisiera que se le ponga más mano dura a la corrupción, a los grupos criminales y de narcotráfico que siguen teniendo una onda lenta pero expansiva en su país.

Temor por la violencia

Considerada durante mucho tiempo una de las naciones más seguras de Centroamérica, Costa Rica se enfrenta a una crisis de seguridad sin precedentes.

En los últimos años, este país ha estado posicionándose en listas en donde antes ni siquiera aparecía. Entró al top 10 de los países de Latinoamérica con la mayor tasa de homicidios en 2024 según el balance de InSight Crime publicado el año pasado.

Aunque los asesinatos en Costa Rica disminuyeron ligeramente en 2024, fue el segundo año más violento registrado, con una tasa de homicidios de 16,6, después de la cifra récord de 17,2 de 2023. La venganza, un motivo vinculado al tráfico de drogas, fue el principal motor de la violencia, representando el 70% de los homicidios, señala el informe.

“Amamos nuestra patria”

“Ya hemos visto cómo países como Venezuela y Ecuador en cuestión de años se han convertido en un desastre por la presencia del narcotráfico. Nosotros los ticos amamos a nuestra patria. No conozco a ningún migrante de aquí de Nueva York que no tenga como plan regresar. Por eso apostamos todo a que los brotes de violencia se puedan corregir. Tenemos el mejor país del mundo”, consideró Berta Castro, una docente residente de la Gran Manzana.

En efecto, de acuerdo con medios costarricenses, la seguridad pública es uno de los temas dominantes de esta campaña, lo que refleja la creciente preocupación de los votantes por el aumento de la delincuencia violenta y la clara influencia del crimen organizado en varias regiones del país.

En las últimas semanas, diversas encuestas han mostrado a Laura Fernández Delgado, candidata del partido gobernante Partido Pueblo Soberano, en primer lugar con niveles de apoyo cercanos al 40%. Esta cifra sería suficiente para que la exministra obtuviera la victoria en la primera vuelta.

Una encuesta reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica sitúa a Fernández con un 30% de apoyo, aún muy por delante de los otros 19 candidatos que compiten por la presidencia.

Fernández, de 39 años, ha basado su campaña en la continuidad, buscando capitalizar la popularidad del presidente Rodrigo Chaves, quien se espera que deje el cargo con índices de aprobación cercanos al 60%.

Bukele en la boleta

Para el dirigente comunitario, residente de Queens, Mauricio Zamora, la razón por la cual el presidente saliente no pudo consolidar una agenda más fuerte de inteligencia policial y derrotar a las mafias del narcotráfico, que operan en algunas regiones, es porque los diputados que pertenecen a partidos políticos “que hundieron” en el pasado a su país, se dedicaron a “obstruir y sabotear” la gestión de Chaves.

“Fue un excelente presidente, por eso la candidata que él apoya es la gran favorita. El planteó grandes reformas y cambios pero mafias partidistas enquistadas en el país no lo dejaron avanzar. Nosotros los ticos aquí en Nueva York vamos a participar activamente para que ojalá, Laura Fernández, gane de una vez en la primera vuelta”, indicó el inmigrante tico, con 30 años residenciado en la Gran Manzana.

En el otro extremo, algunos electores residentes de Nueva York temen que la continuidad del modelo de Rodrigo Chaves, con el apoyo de una mayoría parlamentaria, termine decantando en un modelo autoritario que ponga en riesgo a una de las democracias más estables del continente.

“Si no hubiese tenido controles con los diputados, se hubiese convertido en un tipo totalitario como Nayib Bukele de El Salvador. En el poder ha sido abusador y corrupto. Solo ha querido actuar más libremente, sin controles democráticos, para hacer lo que le venga en gana. Y vemos que quiere acercarse al modelo abusivo de Bukele”, destacó Miguel Prado, un elector que preferiría el regreso del Partido de Liberación Nacional (PLN), una de las organizaciones dominantes en esa nación desde los años 50.

El dato: