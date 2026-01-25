Hochul extiende emergencia por desastre mientras sigue huelga de enfermeras de Nueva York

Mientras que la huelga de enfermeras en la ciudad de Nueva York se acercaba a las dos semanas el sábado, la gobernadora Kathy Hochul extendió la emergencia por desastre que declaró a inicios de enero para ayudar a mantener el sistema de salud a flote en medio del paro laboral.

La medida permite que el personal clínico con licencia en otros estados trabaje en Manhattan y El Bronx, donde los enfermeros están en huelga. La orden, de acuerdo con los hospitales, ha sido crucial para enfrentar los problemas de personal vinculados con la huelga. La disposición debía vencer este domingo, pero se extendió hasta el 2 de febrero.

El decreto de Hochul llega mientras las enfermeras y los representantes del hospital indican que las negociaciones contractuales siguen siendo tensas, pese a que las enfermeras han reducido sus demandas salariales en los últimos días.

Al menos 15,000 enfermeras se declararon en huelga en los hospitales administrados por Mount Sinai, Montefiore y New York-Presbyterian el 12 de enero.

Tras parar las negociaciones al principio de la huelga, las enfermeras reanudaron las negociaciones con todos los hospitales el jueves y las partes se comprometieron, a instancias de la gobernadora y el alcalde Zohran Mamdani, a negociar diariamente para intentar llegar a un acuerdo.

Pero el viernes en la noche, la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York, el Hospital Mount Sinai y el Hospital Presbiteriano de Nueva York publicaron actualizaciones que señalaban que todavía estaban lejos de estar de acuerdo. Montefiore no brindó ninguna información actualizada sobre las negociaciones, informó Gothamist.

El NewYork-Presbyterian dijo que las partes abandonaron la mesa esa noche sin comprometerse a volver al día siguiente. Ni el sindicato de enfermeras ni ninguno de los hospitales confirmaron si las negociaciones siguieron el sábado.

Reducir exigencias salariales

El sindicato de enfermeras explicó que inició conversaciones el jueves con una nueva propuesta para reducir sus demandas salariales, lo que confirmaron representantes del hospital.

El salario base promedio de las enfermeras en el New York-Presbyterian es de $163,000 dólares, de acuerdo con los funcionarios del hospital. El salario base promedio del personal de enfermería de Montefiore es parecido, mientras que los enfermeros en Mount Sinai ganan poco menos de $130,000, informó The New York Times.

En las primeras etapas de las negociaciones de este otoño, el personal de enfermería pedía aumentos salariales del 10% anual por tres años, informó NYT. Durante las negociaciones, los representantes del hospital han denominado las demandas salariales de los enfermeros de irrazonables.

De acuerdo con Mount Sinai, el personal de enfermería propone aumentos del 7% en el primer año del nuevo contrato, del 6% en el segundo y del 5% en el tercero. También Mount Sinai presentó una contraoferta.

La Asociación de Enfermeras de Nueva York (NYSNA) no confirmó los detalles de las negociaciones salariales.

Sin embargo, a pesar del nuevo movimiento en materia salarial, un representante de Mount Sinai lamentó el viernes que NYSNA se mantuviera firme en sus otras demandas económicas.

En este sentido, NYSNA siguió acusando el viernes a los líderes del hospital de tratar de negociar los beneficios de salud de las enfermeras.

“Lo único que pedimos es que nos brinden atención médica y dijeron que lo iban a hacer, pero mintieron”, apuntó Simone Way, enfermera de Mount Sinai Morningside, en una rueda de prensa que NYSNA celebró en el Centro Javits el viernes por la noche, culminando dos días de conversaciones.

Tanto NewYork-Presbyterian como Mount Sinai enviaron sus propios correos electrónicos luego de la rueda de prensa, rechazando una vez más que estuvieran tratando de recortar los beneficios de salud de las enfermeras.

“Estamos comprometidos con el proceso de negociación y estaremos en la mesa cuando NYSNA esté listo para regresar y tener un diálogo constructivo hacia un acuerdo razonable“, manifestó Angela Karafazli, portavoz de NewYork-Presbyterian.

Sigue leyendo:

• Enfermeras de NYC y sistema hospitalario retoman negociaciones contractuales

• Crisis de salud y batalla sindical en Nueva York: 3 enfermeras en huelga despedidas por “interferir” en cuidados a pacientes

• Huelga de enfermeras en NYC: ¿Qué están haciendo los hospitales para no ver afectados sus servicios?