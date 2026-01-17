Enfermeras de NYC y sistema hospitalario retoman negociaciones contractuales

Las enfermeras en huelga de la ciudad de Nueva York y uno de los principales sistemas hospitalarios retomaron las negociaciones contractuales el viernes, cuando el conflicto laboral cumplió su quinto día. La información fue publicada por The Associated Press.

La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York informó que su equipo negociador volvió a reunirse con representantes de los tres hospitales Mount Sinai afectados por la huelga, a solicitud de un mediador.

El sistema hospitalario señaló que continúa trabajando para restablecer sus operaciones a plena capacidad mientras avanzan las conversaciones para poner fin a la que ya es considerada la mayor huelga de enfermería en la ciudad en décadas.

Brendan Carr, director ejecutivo del proveedor de salud con sede en Manhattan, indicó que Mount Sinai extendió los contratos de miles de enfermeras temporales para cubrir turnos y que además está incorporando personal especializado con el objetivo de normalizar el volumen de cirugías y otros servicios, señaló la agencia de noticias.

El sindicato sostuvo el jueves por la noche una extensa reunión con funcionarios de NewYork-Presbyterian y un mediador federal. Según NYSNA, el encuentro se prolongó por varias horas, más allá de la medianoche, pero terminó con escasos avances.

El hospital señaló en un comunicado que las discusiones se centraron en las preocupaciones del sindicato sobre los niveles de personal, aunque insistió en que las propuestas presentadas por las enfermeras siguen siendo “irrazonables”.

La asociación se reunió con tres hospitales Mount Sinai. Foto: Richard Drew / AFP

Por su parte, el sindicato aseguró que presentó propuestas revisadas que fueron rechazadas sin que el hospital ofreciera una contrapropuesta. Ambas partes coincidieron en que, por ahora, no hay nuevas reuniones programadas.

“Aunque seguimos estando lejos, nos comprometemos a negociar de buena fe”, afirmó NewYork-Presbyterian en un comunicado. También aseguró su compromiso con la seguridad del personal y con mantener las mejores proporciones de personal de la ciudad.

Las conversaciones tampoco se han reanudado con Montefiore, el tercer gran sistema hospitalario afectado por la huelga. El sindicato dijo previamente que esperaba reunirse con directivos del proveedor de salud con sede en El Bronx el viernes, pero el hospital negó que esa reunión estuviera prevista.

“El personal de enfermería de NYSNA respeta a los mediadores y está dispuesto a negociar cuando lo soliciten”, declaró Nancy Hagans, presidenta del sindicato. “Instamos a los directivos de los hospitales a hacer lo mismo”.

Cada centro médico negocia de forma independiente con el sindicato y no todos los hospitales operados por estos tres sistemas de salud están involucrados en la huelga, indicó AP

Los hospitales afectados han asegurado que sus operaciones se mantienen estables por la contratación de personal temporal para sostener las salas de emergencia y otros servicios esenciales.

