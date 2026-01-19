Gigantes bancarios reportan ganancias récord en EE.UU.; ¿por qué Trump los ataca a pesar de sus ganancias?

Los tres gigantes bancarios de Wall Street cerraron 2025 con resultados históricos. Bank of America reportó ganancias de 7,600 millones de dólares en el cuarto trimestre (un aumento del 12% interanual), Citigroup superó expectativas con ingresos de 21,000 millones a pesar de una pérdida por su salida de Rusia, y JPMorgan Chase registró ganancias de $13,030 millones (4.63 dólares por acción), aunque ajustadas por la adquisición de Apple Card alcanzaron $5.23 dólares por acción.

Los ejecutivos —Brian Moynihan (BofA), Jane Fraser (Citi) y Jamie Dimon (JPMorgan)— coinciden en calificar la economía como “resiliente” tanto para consumidores como empresas. Sin embargo, esta bonanza ocurre justo cuando el presidente Trump intensifica sus ataques contra el sector bancario.

Datos clave de ganancias por banco

Factores detrás del crecimiento récord

Ingresos por intereses: subida de tasas Fed benefició márgenes netos

subida de tasas Fed benefició márgenes netos Banca de inversión: aumento en fusiones y adquisiciones post‑pandemia

aumento en fusiones y adquisiciones post‑pandemia Gestión de riesgo: morosidades controladas por estímulos fiscales previos

morosidades controladas por estímulos fiscales previos Costos optimizados: reducción de personal en sucursales físicas

Tensiones con Trump: aranceles de tarjetas de crédito y ataque a la Fed

La relación entre Trump y los bancos ha cambiado drásticamente. Mientras que en 2025 la administración impulsó la One Big Beautiful Bill Act con recortes fiscales y desregulación, ahora Trump exige un tope del 10% en tasas de interés de tarjetas de crédito y respalda investigaciones contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.

El tope del 10% en tasas de tarjetas

Trump anunció que quiere implementar el tope el 20 de enero de 2026, aniversario de su segundo mandato. La tasa promedio actual es de 22.3% (Fed), con algunas tarjetas llegando al 36%. Los bancos advierten que esto:

Limitaría el acceso al crédito para consumidores de bajos ingresos

para consumidores de bajos ingresos Empujaría a usuarios hacia alternativas menos reguladas (préstamos payday, BNPL)

(préstamos payday, BNPL) Reduciría oferta de crédito para usuarios con puntajes FICO <670

Investigación contra Jerome Powell

Trump también apoya la investigación del Departamento de Justicia contra Powell, lo que los banqueros perciben como una amenaza a la independencia de la Fed. Esta tensión genera incertidumbre sobre la estabilidad monetaria futura.

Reacción del sector bancario

Los CEOs de los principales bancos han respondido con advertencias directas:

Jamie Dimon (JPMorgan): “Un tope del 10% es inviable sin reducir acceso al crédito”

“Un tope del 10% es inviable sin reducir acceso al crédito” Brian Moynihan (BofA): “Los datos muestran morosidades estables, pero un tope artificial crearía desequilibrios”

“Los datos muestran morosidades estables, pero un tope artificial crearía desequilibrios” Jane Fraser (Citigroup): “Necesitamos políticas que aumenten competencia, no que limiten precios”

La economía en “K” que los bancos niegan ver

A pesar de que los datos de Bank of America muestran que el gasto de tarjetas de crédito creció 6% y los saldos solo 3% (gestionable), los ejecutivos afirman no ver evidencia de una economía K‑shaped donde los ricos prosperan y los pobres se hunden.

Sin embargo, los datos contradictorios son claros: el gasto tarjeta de +6% en BofA es desigual por ingresos, con hogares de altos ingresos creciendo al doble de velocidad que los de bajos ingresos. La morosidad está estable, pero la CFPB reporta que el 52% de intereses desde 2022 son cargos adicionales no explicados por crecimiento de cuentas.

Evidencia de la brecha K‑shaped en datos bancarios

La perspectiva de los reguladores

La CFPB (agencia de protección financiera) bajo Trump reveló que:

$17,000 millones en tarifas por mora en 2024 (+13% vs 2022)

en tarifas por mora en 2024 (+13% vs 2022) $160,000 millones en cargos por intereses totales

en cargos por intereses totales $149,000 millones en tarifas de intercambio (swipe fees)

Estos números muestran que los bancos están maximizando ganancias mientras los consumidores luchan con deuda récord.

Casos de estudio: consumidores atrapados en el ciclo de deuda

Caso 1: Familia García (Texas): Ingresos $52k/año, tarjeta con 24% de tasa porcentual anual (APR), balance $8,400. Solo paga mínimos, intereses mensuales $168 (20% de ingreso disponible) Caso 2: Trabajador Martínez (California): Ingresos $38k/año, 3 tarjetas con APR promedio 26%, balance total $12,100. Mora en 2 pagos, tarifas por mora $75/mes Caso 3: Jubilada Thompson (Florida): Ingresos $24k/año (SS), tarjeta con 29% APR, balance $3,200. Usa tarjeta para medicamentos, intereses superan principal

Preguntas People Also Ask sobre bancos y Trump

Respuestas directas a las búsquedas más frecuentes.

¿Por qué Trump ataca a los bancos si reportan ganancias récord?

Trump ve las altas tasas de tarjetas (22.3% promedio) como explotación de consumidores. A pesar de récord de ganancias, argumenta que los bancos “se aprovechan” con márgenes excesivos, especialmente en momentos de crisis de asequibilidad.

¿Qué bancos reportaron ganancias récord en 2025?

Bank of America ($7,600 millones, +12%), JPMorgan Chase ($13,030 millones, +9% ajustado) y Citigroup (superó expectativas con $1.81 dólares por acción ajustado, a pesar de pérdida por Rusia). Todos beneficiados por mayores ingresos por intereses y aumento en banca de inversión.

¿Cuál es el impacto del tope del 10% en tasas de tarjetas?

Los bancos advierten que limitaría acceso al crédito para subprime (puntajes <670) y empujaría a consumidores hacia alternativas menos reguladas (préstamos payday, BNPL). Estudios de Vanderbilt sugieren que solo los prestatarios más riesgosos verían reducción en límites.

¿Por qué Citigroup tuvo una pérdida de 1.2 billones por Rusia?

La venta de su unidad rusa a Renaissance Capital generó una pérdida contable de $1,200 millones (pre‑impuesto) por ajuste de conversión monetaria (CTA) acumulado desde 2022. La operación no afecta capital CET1 y representa el cierre de su presencia en Rusia tras la invasión a Ucrania.

¿Cómo afecta la adquisición de Apple Card a JPMorgan?

JPMorgan asumirá $20,000 millones en balances de tarjetas y reservará $2,200 millones para pérdidas crediticias esperadas. La transacción, que cierra en 24 meses, fortalece su liderazgo en tarjetas pero aumenta exposición a riesgo crediticio de consumidores Apple.

¿Qué es la economía en forma de ‘K’ y por qué los bancos la niegan?

La economía en forma de ‘K’ describe recuperación donde altos ingresos prosperan y bajos ingresos se hunden. Los bancos niegan verla porque sus métricas agregadas (morosidades estables, gasto tarjeta +6%) ocultan desigualdad distributiva. Datos de CFPB y Bank of America Institute confirman la brecha.

Verdad, poder bancario y el dilema del consumidor

Los récord de ganancias de Bank of America, Citigroup y JPMorgan en 2025 son indiscutibles: más de $23,000 millones de dólares en ganancias combinadas en un solo trimestre, impulsadas por ingresos por intereses, tarifas y banca de inversión. Los ejecutivos describen una economía “resiliente” donde consumidores y empresas navegan incertidumbres con éxito.

Sin embargo, esta narrativa choca con la realidad de millones de hogares: tasas de tarjetas en máximos históricos (22.3% promedio), $45,000 adicionales en intereses no explicados por crecimiento de cuentas (CFPB), y una economía K‑shaped donde el 70% del crecimiento del gasto proviene del 33% de hogares más ricos.

Trump, lejos de ser un aliado ideológico, ataca a sus propios benefactores bancarios con un tope del 10% que los bancos consideran “inviable” y que, según análisis de Vanderbilt, solo limitaría crédito a los más vulnerables.

