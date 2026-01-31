Futbolista francés del América, Allan Saint-Maximin denuncia racismo contra sus hijos en México

El delantero francés Allan Saint-Maximin, del América de México, denunció en redes sociales que sus hijos fueron víctimas de discriminación racial en CDMX.

El exatacante del Newcastle y del Mónaco, entre otros clubes europeos, no dio detalles de la situación vivida por sus tres hijos, aunque medios locales sugieren que el racismo habría tenido lugar en la escuela a la que asisten.

“A quienes se atrevieron a atacar a mis hijos, les digo: cometieron un error. Siempre lucharé para proteger a mi familia, y no hay persona ni amenaza que me atemorice”, publicó Saint-Maximin la noche del jueves en Instagram.

“Proteger a mis hijos es mi prioridad y lucharé con todas mis fuerzas para asegurarme de que sean respetados y amados”, añadió.

Allan Saint-Maximin con tres hijos

El atacante acompañó el mensaje con fotografías de sus tres hijos, uno de ellos un bebé, y reflexionó sobre las conductas racistas que aseguró haber vivido a lo largo de sus 28 años de vida.

“El problema no es el color de piel, sino el color de los pensamientos de las personas”, afirmó.

Saint-Maximin, quien se unió a las Águilas en agosto pasado, en uno de los grandes fichajes del fútbol mexicano en 2025, hizo un llamado para que él y su familia sean tratados “con dignidad y respeto”.

“Quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde puedan ser ellos mismos y donde no tengan que soportar estos comportamientos absurdos y sin sentido que solo buscan destruir y dividir”, agregó.

