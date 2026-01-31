Hijo de Chayanne negocia con Telemundo para estar en otro reality show

Lorenzo Figueroa, hijo de Chayanne, tuvo una participación muy mediática en el reality show Exatlón Estados Unidos. Estar en este programa fue una experiencia que, según comentó, disfrutó mucho y por eso no descarta entrar a otro proyecto con la cadena Telemundo.

Luego de que lo eliminaran del programa que pone a prueba las capacidades físicas y mentales de un grupo de participantes, el joven dio una entrevista a People en Español en la que habló de los planes que tiene.

“Acabo de salir del reality y he recibido mucho amor de tanta gente en las redes sociales, muchos mensajes apoyándome, y eso fue algo muy bonito. La gira de mi papá empieza otra vez, va a ser por diferentes países y yo voy a acompañarlo a ayudarlo con lo que necesite, con la logística o las redes sociales o lo que sea, que me encanta porque yo paso tiempo con mi padre y puedo viajar el mundo con él, que es una cosa maravillosa. Pero también estoy hablando con mi equipo de hacer otro reality aquí con Telemundo, puede ser que haga un Top chef o La isla, por ahí estamos hablando, estamos negociando algo y ojalá se pueda hacer”, afirmó.

Hijo de Chayanne podría estar en otro reality show

La experiencia de Lorenzo Figueroa en Exatlón lo ha hecho replantearse muchas cosas y verse a futuro en otros programas de este estilo.

“Yo creo que superó mis expectativas cien por ciento. Yo era ya fan, yo lo veía muchas veces y sabía cómo era más o menos el formato, pero vivirlo fue otra cosa, fue otra experiencia. Vivir Exatlón, hacer los circuitos y pasar por tantas altas y bajas de verdad aprecias cada momento y cada punto que haces es batallado y cuando ganas ese punto es el mejor sentimiento que puedes tener”, comentó.

El hijo de Chayanne se convirtió en un jugador querido por la audiencia, que disfrutaba verlo en una faceta propia, lejos de la fama de su padre y en condiciones inesperadas al tener que demostrar sus capacidades en los distintos retos que ponen en el show.

