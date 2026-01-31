ICE dice que mexicano se destrozó el cráneo al golpearse intencionalmente durante arresto en Minnesota

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos aseguraron que un migrante mexicano detenido en Minnesota se causó graves lesiones al golpearse intencionalmente contra una pared mientras intentaba huir esposado.

Sin embargo, el personal médico que lo atendió en cuidados intensivos sostiene que esa versión no es compatible con la magnitud de sus heridas.

El hombre, identificado como Alberto Castañeda Mondragón, de 31 años, ingresó a un hospital de Minneapolis con múltiples fracturas en el cráneo y el rostro, además de sangrado en varias zonas del cerebro.

De acuerdo con documentos judiciales citados por The Associated Press, agentes federales afirmaron inicialmente que el detenido “chocó de cabeza a propósito contra una pared de ladrillos”.

Esa explicación fue rechazada por enfermeras y médicos del Centro Médico del Condado de Hennepin, quienes determinaron que el patrón de lesiones no correspondía a una caída ni a un impacto accidental contra una superficie.

“Era imposible”, dijo una de las enfermeras consultadas por AP bajo condición de anonimato. “No hay forma de que alguien se provoque este tipo de fracturas simplemente golpeándose contra una pared”.

Ocho fracturas de cráneo y sangrado cerebral

A Castañeda Mondragón lo arrestaron el 8 de enero cerca de un centro comercial en St. Paul, y lo trasladaron primero a un centro de procesamiento de ICE.

Horas después, lo llevaron de emergencia a un hospital en Edina, donde una tomografía reveló al menos ocho fracturas de cráneo y hemorragias potencialmente mortales en cinco zonas del cerebro, según registros judiciales citados por la agencia.

Posteriormente, lo trasladaron a un hospital de mayor complejidad en Minneapolis, donde permaneció en estado crítico. Al llegar, estaba consciente y afirmó al personal médico que había sido “arrastrado y maltratado por agentes federales”.

Su estado se deterioró rápidamente y terminó sedado.

Un médico externo consultado por AP y una patóloga forense con más de 30 años de experiencia coincidieron en que las lesiones descritas no son compatibles con la versión ofrecida por ICE.

La especialista señaló que fracturas en ambos lados del cráneo, de adelante hacia atrás, difícilmente pueden explicarse por un solo impacto contra una pared.

Empleados del hospital denunciaron que agentes del ICE permanecen durante días junto a pacientes detenidos, exigen mantenerlos esposados incluso en cuidados intensivos y rondan las instalaciones solicitando pruebas de ciudadanía, lo que ha generado temor e incomodidad entre el personal.

En el caso de Castañeda Mondragón, ICE insistió en colocar grilletes en sus tobillos mientras estaba hospitalizado. Esto provocó un fuerte enfrentamiento con enfermeras y médicos y finalmente, tras la intervención de la dirección y el equipo legal del hospital, los agentes accedieron a retirar las sujeciones.

“El paciente estaba desorientado, no sabía en qué año estaba. Eso es propio de una lesión cerebral traumática”, explicó una enfermera. “No estaba intentando escapar”.

“Todavía no recuerda lo que pasó”, dijo su hermano, Gregorio Castañeda Mondragón, desde México. “Es triste que su recuerdo de Estados Unidos sea este trato”.

Sigue leyendo:

• Madre de niño ecuatoriano de 5 años detenido por ICE en Minnesota: “Estoy aquí para decir la verdadera versión de los hechos”

• Bruce Springsteen canta por primera vez su canción contra ICE en un concierto de protesta en Minneapolis

• Periodista Don Lemon promete luchar contra cargos federales tras su arresto en protesta en Minnesota