Periodista Don Lemon promete luchar contra cargos federales tras su arresto en protesta en Minnesota

Don Lemon, desafiante, prometió luchar contra los cargos presentados en su contra por los fiscales federales el viernes, luego de que él y otra periodista independiente fueron detenidos en relación con una protesta en una iglesia en St. Paul, Minnesota.

“He dedicado toda mi carrera a cubrir noticias; no voy a parar ahora”, declaró Lemon el viernes frente al juzgado federal de Los Ángeles tras ser puesto en libertad. “De hecho, no hay momento más importante que ahora, este mismo instante, para unos medios de comunicación libres e independientes que arrojen luz sobre la verdad y exijan responsabilidades a quienes ostentan el poder”.

Lemon y la periodista independiente Georgia Fort estaban transmitiendo en vivo como docenas de manifestantes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron en la Iglesia Cities el 18 de enero, interrumpiendo un servicio religioso y causando tensos enfrentamientos.

Los fiscales federales aseguraron que los periodistas participaron en un “ataque tipo toma de control” de la iglesia e intimidaron a las personas que estaban allí presentes.

Los defensores de la Primera Enmienda y las organizaciones de derechos civiles condenaron los cargos y alegaron que el presidente Donald Trump está tratando de detener la libertad de prensa en Estados Unidos.

Lemon, quien fuera expresentador de CNN, ahora presenta su propio programa en YouTube y otras plataformas, fue liberado tras comparecer ante un tribunal federal de Los Ángeles el viernes en la tarde.

El conocido periodista compareció ante el tribunal, mientras su esposo estaba presente en la galería.

“Este es un delito muy grave”, expresó un fiscal federal en el tribunal, y añadió que Lemon “se unió a sabiendas a una turba para irrumpir en una iglesia”.

El fiscal aseguró que Lemon le dijo a su audiencia que el objetivo de la protesta era hacer que la experiencia fuera traumática e incómoda para los congregados. La fiscalía pidió una fianza de $100,000 dólares y alegó que Lemon necesitaba condiciones, para asegurarse de no sentirse alentado a hacer algo parecido mientras esperaba el juicio.

Al abogar por la liberación del periodista, el defensor, Abbe Lowell, afirmó que el periodista necesitaba viajar por trabajo y destaco sus 59 años de conducta no violenta. El jurista afirmó que su cliente tiene la intención de litigar.

Lemon fue puesto en libertad bajo palabra. Sus abogados acordaron que no tendría contacto con testigos, víctimas no coacusados conocidos. De acuerdo con las condiciones establecidas por el tribunal, el periodista debe obtener autorización para cualquier viaje al extranjero. El juez dio luz verde parra un viaje a Europa que tenía previsto para junio.

La siguiente comparecencia judicial de Lemon esta pautada parra el 9 de febrero en Minneapolis, informó CNN.

La acusación formal no sellada del gran jurado dice que Lemon está siendo acusado de dos delitos federales: conspirar para violar los derechos constitucionales de alguien y violar la Ley FACE, que prohíbe el uso de la fuerza o amenazas para interferir intencionalmente con alguien que expresa su derecho de la Primera Enmienda a practicar la religión.

Lowell declaró: “Este ataque sin precedentes a la Primera Enmienda y este claro intento de desviar la atención de las numerosas crisis que enfrenta esta administración no se tolerarán. Don luchará contra estos cargos con firmeza y rigor en los tribunales”.

La acusación argumenta que Lemon y Fort se unieron a otras 20 o 40 “agitadores” que intimidaron, amenazaron y obstruyeron físicamente a los feligreses de la iglesia de St. Paul.

Los fiscales afirmaron que el periodista se reunió con otros coacusados antes del evento para una “reunión informativa previa a la operación” que trató de mantener partes de la operación en secreto, incluso recordando a los demás que no dieran a conocer cierta información ante la protesta.

La acusación formal alega también que Lemon y otros trataron de intimidar al pastor de la iglesia y obstruir sus movimientos. El expediente además dice que el periodista confrontó a los fieles en la puerta principal de la iglesia, impidiéndoles sus intentos de salir del edificio.

Los especialistas legales indicaron probables debilidades en el caso del gobierno republicano y predijeron que Lemon vencería.

Por su parte, los familiares de Fort exigieron su liberación inmediata en una rueda de prensa en Minneapolis.

“Esto está mal”, expresó entre lágrimas la hija adolescente de Fort sobre el arresto de su madre. “Ella no es una manifestante. No es una activista. Es una madre que trabaja para mantener a sus hijos de la única manera que sabe: documentando y compartiendo historias de la comunidad y la verdad de lo que sucede aquí todos los días en nuestro estado”.

La periodista independiente realizó los mismos comentarios en una transmisión en vivo en Facebook cuando los agentes federales llegaron a su residencia en la mañana del viernes.

“Todo esto se debe al hecho de que filmé una protesta como miembro de los medios de comunicación”, señaló Fort antes de entregarse a los agentes.

Posteriormente, en la tarde del viernes fue puesta en libertad bajo palabra el viernes, de acuerdo a los registros judiciales. En declaraciones a la prensa en Minneapolis luego de ser dejada en libertad, Fort aseguro que ella y otros periodistas deberían ser protegidos por la Primera Enmienda.

“Amplificar la verdad, documentar lo que está sucediendo en nuestra comunidad, no es un delito“, apuntó.

