Bruce Springsteen canta por primera vez su canción contra ICE en un concierto de protesta en Minneapolis

Bruce Springsteen interpretó en vivo por primera vez su canción de protesta “Streets of Minneapolis” durante una aparición sorpresa en un concierto benéfico diurno organizado por Tom Morello de Rage Against the Machine.

El concierto se celebró este viernes en el famoso club First Avenue de Minneapolis y fue anunciado como “¡Un concierto de solidaridad y resistencia para defender Minnesota!”. Springsteen apareció en el escenario para cantar por primera vez en vivo la canción que escribió en protesta contra las acciones violentas de ICE en Minneapolis, que ha dejado dos personas muertas y una fuerte persecución contra los inmigrantes.

La canción termina con la siguiente estrofa: “En nuestros cánticos de ‘ICE fuera ya’ / El corazón y el alma de nuestra ciudad persisten / A través de vidrios rotos y lágrimas de sangre / En las calles de Minneapolis”. El público gritó con fuerza “¡ICE fuera ya!” en el último verso de la nueva canción.

Antes de presentar la canción, Springsteen se refirió al apoyo que obtuvo de Tom Morello luego de que grabó la canción. “Escribí esta canción, la grabé al día siguiente y se la envié a Tom Morello. Ahora sé que Tom es un hombre apasionado”, dijo. El cantante cuenta que le comentó a Morello que la canción le parecía “un poco sensacionalista” y Morello le respondió: “Bruce, los matices son maravillosos, pero a veces hay que darles una paliza”.

Los ingresos de este concierto estarán destinados a las familias de las dos personas asesinadas por ICE en las últimas semanas en Minneapolis.

En una publicación en redes sociales promocionando el evento benéfico, Morello escribió un mensaje invitando a defenderse del fascismo: “Si parece fascismo, suena como fascismo, actúa como fascismo, se viste como fascismo, habla como fascismo, mata como fascismo y miente como fascismo, chicos y chicas, es el maldito fascismo. Está aquí, está ahora, está en mi ciudad, está en la suya, y hay que resistirlo, protestar, defenderlo, plantarle cara, exponerlo, expulsarlo, derrocarlo y expulsarlo. Por ustedes y por mí. Venimos a Minneapolis, donde la gente se ha alzado heroicamente contra ICE, se ha alzado contra Trump, se ha alzado contra esta terrible ola creciente de terrorismo de Estado. Donde la gente ha defendido a sus vecinos y a sí misma, por la democracia y la justicia. Nadie vendrá a salvarnos excepto nosotros mismos, y es ahora o nunca”.

Sigue leyendo: