IRS 2026: errores comunes que retrasan tu reembolso de impuestos

Un pequeño error puede retrasar tu reembolso por semanas —o incluso meses. Cada temporada fiscal, miles de contribuyentes ven demorado su dinero por fallas evitables al presentar su declaración. Estos son los errores más comunes que retrasan el reembolso del IRS en 2026 y cómo evitarlos.

Errores más comunes que retrasan tu reembolso del IRS

1️⃣ Datos personales incorrectos

Errores en:

nombre

número de Seguro Social

fecha de nacimiento

👉 Cualquier inconsistencia puede detener el procesamiento automático.

2️⃣ Errores en ingresos o formularios

No reportar correctamente:

formularios W-2

formularios 1099

ingresos adicionales

Esto obliga al IRS a verificar la información, lo que retrasa el reembolso.

3️⃣ Reclamar créditos mal calculados

Créditos como:

Crédito Tributario por Hijos

Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC)

suelen generar revisiones adicionales si hay errores o datos incompletos.

4️⃣ Presentar la declaración en papel

Las declaraciones enviadas por correo tardan mucho más que las electrónicas, especialmente en temporada alta.

5️⃣ No usar depósito directo

Elegir cheque por correo puede retrasar el pago varios días o semanas.

El depósito directo es la forma más rápida de recibir tu reembolso.

6️⃣ Declaración incompleta o con firmas faltantes

Una firma ausente o campos vacíos pueden hacer que el IRS devuelva la declaración, obligándote a empezar de nuevo.

7️⃣ Cambios recientes no reportados

No actualizar:

dirección

estado civil

cuenta bancaria

puede generar retrasos o problemas en el envío del dinero.

¿Cuánto tarda el reembolso del IRS en 2026?

En general:

Declaración electrónica + depósito directo: hasta 21 días

Declaración en papel: mucho más tiempo

Errores o revisiones pueden extender el plazo.

Cómo evitar retrasos en tu reembolso

Revisa dos veces tus datos personales

Usa software confiable o ayuda profesional

Presenta electrónicamente

Elige depósito directo

Guarda copias de todos los formularios

Preguntas frecuentes sobre retrasos del reembolso

¿Por qué el IRS revisa algunas declaraciones?

Para verificar datos, prevenir fraudes y confirmar créditos reclamados.

¿Puedo revisar el estatus de mi reembolso?

Sí. El IRS ofrece la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” para dar seguimiento.

¿Un error pequeño puede retrasar todo?

Sí. Incluso errores menores pueden activar una revisión manual.

¿Presentar tarde retrasa el reembolso?

Presentar tarde no siempre lo retrasa, pero presentar con errores sí.

Conclusión

La mayoría de los retrasos en el reembolso del IRS se pueden evitar. Presentar correctamente tu declaración, revisar los datos y usar herramientas electrónicas puede marcar la diferencia entre recibir tu dinero en semanas o esperar meses.



