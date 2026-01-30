IRS 2026: cómo pagar menos impuestos de manera legal y recibir un reembolso mayor en EE.UU.

La temporada de impuestos 2026 ya está en marcha, y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece varios créditos y deducciones fiscales que pueden ayudarte a pagar menos impuestos y, en muchos casos, obtener un reembolso mayor si los reclamas correctamente al presentar tu declaración.

¿Qué beneficios fiscales ofrece el IRS en 2026 y cómo te afectan?

Durante la temporada de declaración de impuestos 2026 (correspondiente al año fiscal 2025), varios cambios importantes hacen que muchos contribuyentes en Estados Unidos puedan pagar menos impuestos o recibir devoluciones más altas. Entre ellos están créditos directamente enfocados en trabajadores, familias y ahorradores.

El IRS espera recibir millones de declaraciones antes de la fecha límite del 15 de abril de 2026 y ofrece herramientas en línea para presentar los impuestos y calcular posibles créditos y deducciones.

¿Cuáles son los créditos fiscales que pueden bajar lo que debes pagar?

Crédito por ingreso del trabajo (EITC)

El Earned Income Tax Credit (EITC) es uno de los créditos más valiosos que el IRS ofrece, especialmente a trabajadores con ingresos bajos o moderados. Este crédito es reembolsable, lo que significa que puede darte dinero incluso si no debes impuestos.

El monto del EITC depende del número de hijos calificados y de tus ingresos

Para 2026, el crédito puede llegar hasta aproximadamente $8,231 si tienes tres o más hijos

si tienes tres o más hijos La cantidad del crédito disminuye gradualmente a medida que aumenta el ingreso, lo que significa que más dinero no siempre es mejor para calificar al máximo crédito

Este crédito ayuda a muchas familias a aliviar su carga tributaria y, en muchos casos, recibir más dinero de lo que pagaron en impuestos, lo que puede aumentar su poder de consumo o ahorrar para objetivos financieros.

Crédito tributario por hijos (Child Tax Credit)

Otro beneficio clave es el Child Tax Credit (CTC), que puede ofrecer hasta $2,200 por hijo y tiene una porción reembolsable de hasta $1,700 bajo las reglas actuales.

Para muchos padres y madres, este crédito puede representar centenares o miles de dólares adicionales que no tendrían que pagar en impuestos o que pueden recibir como reembolso, dependiendo de sus ingresos y situación familiar.

¿Qué otras deducciones pueden ayudarte a pagar menos impuestos?

Deducciones estándar aumentadas

El IRS ajusta cada año la deducción estándar para tener en cuenta la inflación y cambios en la ley tributaria. Para 2026, los importes son aproximadamente:

$16,100 para contribuyentes solteros

para contribuyentes solteros $32,200 para parejas que presentan conjuntamente

para parejas que presentan conjuntamente $24,150 para jefes de familia

Estas deducciones reducen directamente tu ingreso sujeto a impuestos, lo que puede bajar lo que debes pagar o aumentar tu reembolso si no detallas deducciones superiores.

Otras deducciones útiles

Además de la deducción estándar, hay otras deducciones y créditos que pueden ayudarte a reducir tu factura fiscal, como:

Deducciones por intereses de préstamos personales o de automóvil bajo ciertas condiciones

Créditos por adopción o cuidado de dependientes

Deducciones adicionales para personas mayores de 65 años

¿Quiénes pueden beneficiarse más?

Los créditos como el EITC y el CTC son particularmente importantes para:

Familias con hijos o dependientes

o dependientes Trabajadores con ingresos bajos o moderados

Contribuyentes que aprovechan la deducción estándar aumentada

Para estas personas y hogares, reclamar los créditos y deducciones correctamente puede marcar la diferencia entre pagar impuestos o recibir un reembolso mayor.

¿Cómo reclamar estos beneficios al IRS?

1. Presenta tu declaración antes del 15 de abril de 2026

La mayoría de los contribuyentes deben presentar antes de esa fecha para aprovechar los créditos y evitar multas.

2. Usa herramientas oficiales del IRS

IRS Free File y otros recursos en línea pueden ayudarte a calcular tus créditos y deducciones.

3. Asegúrate de llenar los formularios correctos

Para créditos específicos, como el EITC, podrías necesitar anexos o información adicional en tu Formulario 1040.

4. Considera ayuda profesional o gratuita

Programas como IRS VITA (Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes) ofrecen preparación básica sin costo para contribuyentes que califiquen.

¿Qué efectos tiene esto en tu economía personal?

Más dinero para gastar o ahorrar

Un reembolso mayor o impuestos más bajos significa que puedes destinar más dinero a:

Pago de deudas

Ahorro para emergencias o retiro

Gastos esenciales o educación

Impacto en consumo e inversión

Cuando más contribuyentes reciben reembolsos más altos, es probable que aumente el consumo en bienes duraderos o servicios, lo que puede activar sectores de la economía como automóviles o vivienda.

Preguntas clave / FAQ

¿Qué es el EITC y cómo puede beneficiarme?

El Earned Income Tax Credit es un crédito reembolsable para trabajadores con ingresos bajos o moderados, que puede resultar en dinero extra incluso si no debes impuestos.

¿Cuánto puedo recibir de reembolso en 2026?

El promedio de reembolso estimado es alrededor de $4,167, aunque puede variar según tus créditos y deducciones.

¿Puedo reclamar los créditos si no tengo hijos?

Sí, pero los montos suelen ser menores. Por ejemplo, el EITC puede llegar a $664 sin hijos.

¿Qué diferencia hay entre crédito y deducción fiscal?

Una deducción reduce tu ingreso sujeto a impuestos; un crédito fiscal reduce directamente lo que debes pagar al IRS.

¿Qué pasa si presento tarde mi declaración?

Podrías perder beneficios fiscales y enfrentar multas o intereses. Presentar a tiempo ayuda a asegurar créditos completos.

Conclusión

La temporada de impuestos 2026 ofrece a los contribuyentes en EE.UU. oportunidades claras para pagar menos impuestos de manera legal y, en muchos casos, recibir un reembolso mayor.

Aprovechar créditos como el EITC y el Child Tax Credit, así como la deducción estándar aumentada, puede tener un impacto significativo en tus finanzas personales —desde liberar dinero para tus gastos mensuales hasta mejorar tu capacidad de ahorro e inversión este año.

