Otro fin de semana de frío extremo y posible nieve: clima en Nueva York y área triestatal

El clima gélido se mantendrá en la región triestatal durante este fin de semana, provocando sensaciones térmicas peligrosamente bajas, mientras que la probabilidad de acumulación de nieve se mantiene, pero continúa disminuyendo.

Luego de una noche de viernes muy fría, los meteorólogos indican que es posible que la situación se repita hoy con sensación térmica de hasta 20F (-6) en el día y -9F (-22) en la noche. La mayor probabilidad de nieve se presenta entre la noche del sábado y el domingo por la mañana, principalmente en el este de Long Island y el sureste de Connecticut. Pero incluso en esas zonas se espera que la acumulación blanca sea inferior a una pulgada.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que un ligero cambio en la trayectoria de la tormenta aún podría provocar cambios menores, pero se espera que cualquier nevada se mantenga por debajo de los niveles de alerta.

Aunque no parece probable que nieve en la ciudad de Nueva York ni en la mayor parte de la región metropolitana, las fuertes rachas de viento el domingo podrían provocar condiciones tempestuosas en la costa, con riesgo de inundaciones costeras menores y erosión de las playas, resumió ABC News.

Especialmente cerca de la costa el domingo se pronostican vientos del norte de 15 a 25 mph, con ráfagas que podrían alcanzar de 35 a 45 mph, alertó Fox Weather. Es posible que se produzcan inundaciones costeras menores durante la marea alta del domingo. También se ha emitido una alerta de vendaval para las zonas costeras desde la medianoche del sábado hasta las 6 a.m. del domingo.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce. La congelación puede ocurrir en la piel expuesta en tan sólo 15 a 30 minutos en estas condiciones.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

