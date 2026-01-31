Pasajeros sin REAL ID tendrían que pagar $45 a TSA para viajar a partir de este domingo, 1 de febrero

NUEVA YORK – El Departamento de Estado de Estados Unidos le recordó a los pasajeros de vuelos domésticos que, a partir de este domingo, 1 de febrero, deben contar con una identificación REAL ID si no quieren pagar una tarifa de $45 dólares para verificar su identidad.

Mediante un mensaje en la cuenta de la oficina de Asuntos Consulares del Departamento en la red social X, se especifica que tanto el pasaporte como la tarjeta de pasaporte son opciones válidas para viajeros.

“Recordatorio: A partir del 1 de febrero, si no tiene una identificación REAL ID o una forma de identificación aceptable (¡como un pasaporte!) para vuelos nacionales, es posible que deba pagar una tarifa de $45 para verificar su identidad a través de @TSA ConfirmID. Tanto la tarjeta de pasaporte ($30) como el pasaporte son alternativas válidas a la REAL ID para viajes aéreos nacionales y pueden ayudarle a evitar esta tarifa, pero recuerde que la tarjeta de pasaporte no es válida para viajes aéreos internacionales (para eso necesitará un pasaporte)”, lee parte de la entrada publicada este miércoles.

A través del vertical de REAL ID en la página web de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) (http://TSA.gov/real-id), las personas pueden tramitar el pago.

La TSA notificó el pasado 1 de diciembre que, a partir de mañana, referirá al sistema alternativo, a un costo de $45, a los pasajeros que no presenten un documento de identidad aceptable y que deseen volar.

Los viajeros podrán pagar los $45 para utilizar TSA ConfirmID durante un período de viaje de 10 días, especificó el aviso.

El comunicado explicó que el requisito de REAL ID es resultado de la aprobación de la Ley REAl ID, en 2005, en el Congreso en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La regla aplica a los 50 estados y los territorios, es decir, Puerto Rico, Guam, las Islas Marianas del Norte, Samoa Americana y las Islas Vírgenes.

Todos los pasajeros mayores de 18 años que viajen en avión dentro de EE.UU. y sus territorios, incluyendo los que están inscritos en el programa TSA PreCheck, deben presentar la REAL ID o identificación equivalente.

La normativa que entró en vigor oficialmente el 7 de mayo pasado se había pospuesto en varias ocasiones.

La no presentación de una identificación válida para esa fecha implicó la denegación de acceso a los puntos de control de seguridad de la TSA.

La agencia indicó en el comunicado de hace dos meses que más del 94 % de los pasajeros ya utilizan su identificación REAL ID u otras formas de identificación aceptables. A partir de este domingo, con la entrada en vigor de la tarifa, la TSA prevé que aumenten los tiempos de espera para los pasajeros que no presenten una identificación válida.

La oficina federal recomendó a los viajeros que no tengan una REAL ID u otra opción válida de identificación que paguen la tarifa en línea antes de viajar. Los pasajeros que lleguen al aeropuerto sin haber pagado la tarifa encontrarán información sobre cómo costearla mediante el nuevo sistema en los puntos indicados, ubicados en o cerca del control de seguridad en la mayoría de los aeropuertos.

Adam Stahl, subadministrador de la TSA, dijo que, por motivos de seguridad, la verificación de identidad es esencial en los aeropuertos.

“La verificación de identidad es esencial para la seguridad de los viajeros, ya que impide que terroristas, delincuentes e inmigrantes indocumentados accedan a los aviones y a otros sistemas de transporte público, como el ferrocarril”, planteó Stahl.

“La gran mayoría de los viajeros presentan documentos de identificación aceptables, como las tarjetas REAL ID y los pasaportes, pero debemos asegurarnos de que todas las personas que viajan en avión sean quienes dicen ser”, añadió el portavoz.

Los viajeros hacia y desde territorios como Puerto Rico también deben asegurarse de estar en cumplimiento con la regulación.

Las autoridades emplazaron a las personas a consultar con el Departamento de Vehículos Motorizados de su estado o a la oficina correspondiente en los territorios, en caso de no estar seguras de si su identificación cumple con los requisitos de REAL ID.

En Puerto Rico, los ciudadanos deben acudir a los Centros del Servicio al Conductor o CESCO o iniciar el trámite través de la app CESCO Digital para obtener la REAL ID.

Identificaciones alternas a REAL ID que serán aceptadas por TSA:

Licencias de conducir que cumplen con los requisitos de REAL ID u otras tarjetas de identificación con fotografía emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (o equivalente) de su estado.

Licencia de conducir mejorada (EDL) o tarjeta de identificación mejorada (EID) emitida por el estado.

Pasaporte estadounidense

Tarjeta de pasaporte estadounidense

Tarjetas de viajero de confianza del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las identificaciones emitidas a dependientes.

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Una identificación con fotografía aceptable emitida por una Nación Tribal/Tribu Indígena reconocida a nivel federal, incluidas las Tarjetas Tribales Mejoradas (ETC).

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credencial de Identificación de Trabajador del Transporte (TWIC)

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (I-766)

Credencial de Marino Mercante de los Estados Unidos

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Una licencia de conducir temporal no es una forma de identificación aceptable.

