Puerto Rico asoma posibilidad de abandonar el Clásico Mundial de Béisbol

La selección de Puerto Rico abrió la posibilidad de dejar el Clásico Mundial de Béisbol debido a las restricciones que han tenido algunos jugadores.

El equipo boricua ha sufrido las bajas de Kiké Hernández, Carlos Correa y Francisco Lindor. Estos dos últimos debido a la desaprobación del seguro médico para el torneo.

También hay bajas como José Berríos, Victor Caratini, entre otros que son importantes para la selección puertorriqueña.

Esto se debe a la molestia generada por las negativas por parte del seguro médico para varios jugadores de la selección puertorriqueña, entre ellos, Francisco Lindor y José Berríos.



Puerto Rico será sede del Grupo A, que tiene a Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

“Si nuestros jugadores no van a participar en igualdad de condiciones, ya está discutido, analizado y contemplado no participar en esta edición del Clásico”, dijo el Dr. José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico.

El presidente de la Federación de Puerto Rico se pronunció luego de que la MLBPA anunció que Lindor no podría jugar el Clásico Mundial.

Aunque el Sindicato de Jugadores sí detalló que Lindor estaría listo para los entrenamientos primaverales.

“Debido al procedimiento de limpieza que Francisco Lindor se sometió al codo derecho a principios de esta pretemporada, no participará con el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026”, comentó la MLBPA.

Puerto Rico en veremos a un mes del Clásico Mundial

La Isla está en posibilidades de dejar el Clásico Mundial 2026 cuando resta poco más de un mes y será una de las cuatro sedes en la fase de grupos.

El Tema Rubio será sede del Grupo A, que se celebrará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Puerto Rico comparte el Grupo A junto con Cuba, Colombia, Panamá y Canadá.

Los boricuas no son los únicos equipos que han sufrido bajas a menos de un mes del torneo.

Venezuela también ha recibido restricciones en varios jugadores, así como Panamá y República Dominicana.

Falta la respuesta de la MLB y el Sindicato de Jugadores sobre cómo responderán ante la postura de un país que será sede en uno de los torneos más grandes de béisbol.

