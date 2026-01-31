Seguro Social en 2026: quiénes recibirán un aumento y desde cuándo llega el pago

Millones de beneficiarios del Seguro Social en EE.UU. recibirán un aumento en 2026, pero no todos califican ni lo verán reflejado al mismo tiempo. El ajuste depende del tipo de beneficio y del calendario de pagos. Aquí te explicamos a quiénes les toca, cuándo llega el dinero y qué hacer si no ves el incremento.

¿Habrá aumento del Seguro Social en 2026?

Sí. En 2026 se aplicará un ajuste por costo de vida (COLA), cuyo objetivo es proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación y el aumento de precios.

El aumento:

se aplica de forma automática

no requiere trámites

se calcula con base en indicadores económicos oficiales

¿Quiénes recibirán el aumento?

El ajuste por costo de vida aplica a quienes ya reciben pagos del Seguro Social, incluidos:

jubilados

personas con discapacidad (SSDI)

beneficiarios por sobrevivencia

personas que reciben SSI

👉 Si ya recibes pagos mensuales, el aumento se suma automáticamente a tu beneficio.

¿Quiénes podrían no ver el aumento?

No verán un incremento quienes:

aún no han comenzado a recibir beneficios

tienen pagos suspendidos

no cumplen con los requisitos vigentes

Además, en algunos casos el aumento puede verse parcialmente reducido por ajustes en primas de Medicare.

¿Desde cuándo se reflejará el aumento?

El aumento comienza a pagarse a partir de enero de 2026, pero la fecha exacta depende de tu calendario de pagos:

beneficiarios con pagos a inicios de mes: primeros días de enero

pagos escalonados: según la fecha de nacimiento

📌 La mayoría de las personas verá el ajuste en su primer pago del año.

¿De cuánto será el aumento?

El porcentaje exacto del COLA se anuncia oficialmente meses antes de que entre en vigor. El monto final depende de:

tu beneficio mensual actual

el porcentaje de ajuste aprobado

deducciones aplicables, como Medicare

Por eso, el aumento no será igual para todos.

¿Qué hacer si no ves el aumento?

Si llega enero de 2026 y tu pago no cambia:

revisa el aviso anual del Seguro Social confirma posibles deducciones de Medicare verifica tu cuenta en línea del Seguro Social contacta a la Administración del Seguro Social si el problema continúa

Preguntas frecuentes

¿Tengo que hacer algún trámite para recibir el aumento?

No. El aumento se aplica automáticamente a quienes califican.

¿El aumento también aplica al SSI?

Sí. Los beneficiarios del SSI también reciben el ajuste por costo de vida.

¿Puedo recibir menos de lo esperado?

Sí. En algunos casos, el aumento se compensa con ajustes en primas o deducciones.

🧾 Conclusión

El aumento del Seguro Social en 2026 traerá alivio a millones de beneficiarios, pero no todos recibirán el mismo monto ni al mismo tiempo. Revisar tu aviso anual y conocer tu calendario de pagos es clave para saber cuándo y cuánto recibirás.

