Suspenden a Paul George por 25 juegos por romper regla antidroga de NBA

La NBA anunció este sábado la suspensión por 25 partidos de Paul George tras violar los términos del programa antidrogas de la liga.

La liga estadounidense no reveló la sustancia ni la naturaleza exacta de la infracción, pero el propio George emitió un comunicado a ESPN en el que reconoció el error.

“En el proceso de buscar tratamiento por un tema personal, cometí el error de tomar un medicamento impropio”, señaló el alero, quien asumió toda la responsabilidad y ofreció disculpas a la franquicia y a su afición.

Paul George has been suspended for 25 games for violating the NBA's anti-drug policy pic.twitter.com/cXUOXpINZX — Bleacher Report (@BleacherReport) January 31, 2026

¿Cuánto dinero perderá Paul George por la sanción?

De acuerdo con el convenio entre la NBA y la Asociación de Jugadores (NBPA), la suspensión indica una primera violación. George comenzará a cumplirla de inmediato, este sábado, cuando Filadelfia reciba a New Orleans.

En lo económico, la sanción le costará al nueve veces All-Star aproximadamente 11.7 millones de dólares de su salario de 51.7 millones, es decir, cerca de 469,691 dólares por cada partido.

Parte de ese dinero aliviará la situación de los Sixers respecto al impuesto de lujo, dejando al equipo alrededor de 1.3 millones de dólares por encima de esa línea al considerar el monto no cobrado por el jugador.

¿Cuándo regresará George a Philadelphia?

George sería elegible para regresar el 25 de marzo ante Chicago, con 10 juegos restantes en la temporada regular.

Filadelfia llegó al sábado con marca de 26-21, sexto del Este. Con George en cancha, los Sixers registran 16-11; sin él, 10-10. El alero promedia 16 puntos en 27 partidos, tercer máximo anotador del equipo detrás de Tyrese Maxey (29.4) y Joel Embiid (25.7).

Venía de uno de sus mejores desempeños del curso: 32 puntos con nueve triples en la victoria ante Milwaukee.

A sus 35 años, George firmó en la agencia libre previa a la temporada 2024 un contrato de cuatro años y 212 millones de dólares. Sin embargo, su primer curso en Filadelfia ha estado marcado por lesiones de rodilla y aductor, lo que derivó en uno de los peores años de su carrera.

Sigue leyendo:

Tim Weah se queja del precio de las entradas del Mundial 2026: “Será demasiado caro”

Steve Tisch, dueño de los New York Giants, vinculado a una red de mujeres de Jeffrey Epstein