Steve Tisch, dueño de los New York Giants, vinculado a una red de mujeres de Jeffrey Epstein

La publicación de más de tres millones de documentos vinculados a Jeffrey Epstein reactivó un escándalo que toca al corazón de la NFL y a uno de sus ejecutivos más prominentes: Steve Tisch, presidente y copropietario de los New York Giants.

Los correos electrónicos divulgados por el Departamento de Justicia muestran a Epstein actuando como puente para presentarle mujeres a Tisch y describir perfiles detallados de estas personas, según revela un trabajo publicado por el NY Times.

Los mensajes, fechados en 2013, incluyen intercambios donde Tisch responde a descripciones de mujeres con preguntas como “¿Es divertida?” tras sugerencias de Epstein. En otra conversación, Tisch cuestiona si una mujer era “profesional o civil”, palabras que en el contexto de los correos sugieren una evaluación más allá de lo casual.

Entre los correos más inquietantes, Epstein reportó a Tisch cómo había resultado una cita específica: “Ella quiere ir a la obra, está asustada por la diferencia de edad, pero ve despacio. Intentaré convencerla de que no regrese a Ucrania. Hacerla llorar funcionó”. La respuesta de Tisch calificó el mensaje como un “buen informe” y celebró el comentario sobre el llanto.

Steve Tisch keeps trying to get girls from Epstein pic.twitter.com/9VAq90CHap — Ali (@MerruX) January 31, 2026

Tisch ofreció a Epstein entradas para su suite en partidos de los Giants

Los registros también revelan cómo, en septiembre de 2013, Tisch ofreció a Epstein entradas para su suite en un partido de los Giants e invitaciones a otros eventos deportivos, mientras que Epstein le extendió invitaciones para visitar su famosa isla privada en el Caribe, escenario de investigaciones posteriores sobre tráfico sexual.

Los correos electrónicos, enviados en 2013, se encontraban entre los más de 3 millones de documentos relacionados con el caso Epstein que el Departamento de Justicia liberó y donde también se encontraron correos electrónicos supuestamente de Epstein y las mujeres que tuvieron encuentros con el dueño de los Giants.

Steve Tisch hasta el momento no ha respondido a los supuestos mensajes aunque se espera no tarde mucho en salir a comentar los hechos sobre él y su relación con Jeffrey Epstein.

