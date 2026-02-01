El Departamento de Justicia declara concluida la revisión del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio por cerrada este domingo la revisión interna del caso de Jeffrey Epstein, tras completar la publicación de la última tanda de documentos vinculados a la investigación por tráfico sexual que involucró al multimillonario fallecido en 2019.

El anuncio lo hizo el fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien aseguró que el proceso de revisión “ha terminado”, luego de que el viernes se hicieran públicos cerca de tres millones de páginas de archivos, la última entrega prevista por el Gobierno federal.

Los documentos incluyen comunicaciones de Epstein con figuras públicas y empresarios de alto perfil.

Blanche defendió el alcance del trabajo realizado por la fiscalía en entrevistas con medios nacionales y sostuvo que, pese a las expectativas de las víctimas, el Departamento de Justicia no puede avanzar más allá de las pruebas existentes.

“Entendemos que las víctimas quieren ser compensadas”, afirmó, aunque advirtió que el sistema judicial no puede “crear pruebas ni construir un caso que no existe”.

Críticas de víctimas y demócratas

Las declaraciones se produjeron en medio de nuevas críticas por parte de supervivientes de Epstein.

Un grupo de 18 víctimas difundió un comunicado conjunto en el que afirmó que seguirá exigiendo responsabilidades hasta que “toda la verdad sea revelada” y todos los implicados rindan cuentas.

En el mismo pronunciamiento denunciaron fallas en la protección de la identidad de algunas víctimas dentro de los documentos divulgados.

Blanche reconoció errores puntuales en la censura de información sensible y prometió corregirlos, aunque minimizó su alcance al señalar que representan apenas el 0,001 % del total de los casos incluidos en los archivos.

A las críticas de las víctimas se sumó la oposición demócrata, que cuestionó la integridad de la última publicación de documentos.

Legisladores denunciaron que la entrega no cumple con la ley aprobada por el Congreso, la cual exigía la divulgación completa de toda la información no clasificada antes del 19 de diciembre de 2025.

Entre los documentos difundidos figuran mensajes y registros de contacto entre Epstein y diversas personalidades públicas, incluidos el empresario Elon Musk y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

El Departamento de Justicia reiteró que la mención de nombres en los archivos no implica, por sí misma, la comisión de delitos.

Con información de EFE.

