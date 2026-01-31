Demócratas acusan al Departamento de Justicia de solo publicar el 50% de archivos de Epstein pese al requisito legal

Los sobrevivientes, legisladores y grupos de vigilancia acusaron al Departamento de Justicia (DOJ) de la administración del presidente Donald Trump de retener registros que legalmente está en la obligación de publicar millones de archivos de las averiguaciones sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El DOJ divulgó el viernes tres millones de páginas de documentos de sus pesquisas sobre el abuso sexual a niñas por parte del magnate caído en desgracia y sus contactos con figuras de gran poder adquisitivo y poderosas, como Trump y el expresidente Bill Clinton.

La publicación es un esfuerzo por cumplir con la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, que incluye más de 2,000 videos y 180,000 imágenes, todos sujetos a una gran censura.

En una misiva al Congreso, la fiscal general, Pam Bondi, y Blanche señalaron que el documento del viernes “marca el final” de los esfuerzos del gobierno para cumplir con la legislación, lo que causó una dura condena del Partido Demócrata y los autores del proyecto de ley.

El miembro demócrata de mayor rango del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, que asumió un papel principal en la investigación del manejo por parte de la administración de la publicación de los archivos, acusó a Bondi de violar la ley.

“Donald Trump y su Departamento de Justicia han dejado claro que pretenden retener aproximadamente el 50% de los archivos de Epstein, mientras afirman haber cumplido plenamente con la ley. Esto es indignante e increíblemente preocupante”, manifestó García en un comunicado. “La citación del comité de supervisión ordena a Pam Bondi que entregue todos los archivos al comité, protegiendo a los sobrevivientes”.

Agregó: “Exigimos los nombres de los cómplices de Epstein y de los hombres y pedófilos que abusaron de mujeres y niñas. Comenzaremos una revisión exhaustiva de esta última producción limitada, pero seamos claros: nuestro trabajo e investigación apenas están comenzando”.

En una declaración conjunta, un grupo de 20 sobrevivientes de Epstein expresó que el documento una vez más protege a figuras poderosas mientras expones a las víctimas a nuevos daños, informó The Guardian.

“Esta última publicación de los archivos de Jeffrey Epstein se presenta como transparencia, pero lo que realmente hace es exponer a los sobrevivientes”, declararon en el comunicado. “Como sobrevivientes, nunca deberíamos ser los identificados, escrutados y retraumatizados mientras los facilitadores de Epstein continúan beneficiándose del secretismo”.

“Una vez más, se revelan los nombres y la información de identificación de las sobrevivientes, mientras que los hombres que abusaron de nosotras permanecen ocultos y protegidos. Es indignante”, añadieron.

La publicación se produjo más de un mes después de la fecha límite del pasado 19 de diciembre, establecida por el Congreso, de mayoría republicana, para la divulgación de las revelaciones. La ley federal que ordena la publicación se produjo luego de meses de una gran presión política que exigía al DOJ la publicación vinculada con las averiguaciones de Epstein.

Aunque está en curso una revisión de los archivos (el lote más extenso de documentos de Epstein publicado hasta ahora), la publicación expuso relaciones financieras y conexiones sociales anteriormente desconocidas entre Epstein y figuras prominentes de Estados Unidos y el Reino Unido, incluyendo una cadena de correos electrónicos de ida y vuelta entre Epstein y Elon Musk en 2012.

El viernes, los patrocinadores bipartidistas de la ley de transparencia enviaron una carta formal a Todd Blanche, el fiscal general adjunto, exigiendo una reunión para revisar los archivos no redactados, afirmando que el Congreso no puedo cumplir con sus deberes de supervisión -o proteger a los sobrevivientes- bajo el enfoque del DOJ del gobierno republicano.

“El Congreso no puede evaluar adecuadamente el manejo que hizo el departamento de los casos Epstein y Maxwell sin acceso al expediente completo”, escribieron Ro Khanna, representante demócrata de California, y Thomas Massie, representante republicano de Kentucky, a Blanche, quien anteriormente era abogado personal de Trump.

En una declaración diferente el viernes, Khanna dijo que la liberación parcial plantea preguntas primordiales sobre el cumplimiento de Departamento de Justicia.

En este sentido, el DOJ aseguró haber identificado más de 6 millones de páginas potencialmente reactivas, perro solo publicó 3.5 millones luego de su revisión y eliminación. Dejando preguntas abiertas de por qué se retiene el resto.

Por su parte, Khanna manifestó que estaría observando de cerca la publicación de materiales específicos que ha buscado por años, incluyendo las declaraciones de las víctimas del FBI, un borrador de acusación y un memorando de la fiscalía de la investigación de Florida de 2007 y amplios correos electrónicos y archivos de las computadoras de Epstein.

“No publicar estos archivos solo protege a los individuos poderosos que estuvieron involucrados y daña la confianza del público en nuestras instituciones”, apuntó.

El DOJ alegó que la protección de la privacidad, las sensibilidades legales y la gran cantidad de material justifican su enfoque. No obstante, los críticos aseguran que la ley fue diseñada para evitar la publicación selectiva, y la última publicación de que las sobrevivientes están pagando el secretismo alrededor dea los poderosos del magnate caído en desgracia.

El presidente ejecutivo del Democracy Defenders Fund y abogado especializado en ética de la era Obama, Norm Eisein, criticó al DOJ por lo que dijo fue un “fracaso en la publicación completa de todos los archivos elegibles relacionados con la investigación de Epstein”.

“Intentan presentar esto como un cumplimiento total y el expediente completo de Epstein”, señaló Eisen. “Pero todo en su implementación refleja la misma estrategia de siempre: censuras exhaustivas, divulgación selectiva y un archivo público que no refleja con fiabilidad lo que el gobierno realmente tiene“.

