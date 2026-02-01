Lupita Ferrer aseguró que está lista para regresar a Venezuela 

La actriz Lupita Ferrer, leyenda de las telenovelas, dijo que está lista para regresar a Venezuela luego de que el gobierno de Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas.

La artista visitó esta semana el programa La Mesa Caliente y afirmó sentirse agradecida con Donald Trump por el operativo que ejecutó en su país y ayudó a dar un primer paso para la liberación de los venezolanos.

“Quiero que vuelva la democracia y esos tiempos maravillosos que todos vivimos en Venezuela”, comentó en el show de la cadena Telemundo.

La protagonista de exitosa telenovelas como Esmeralda reconoció que el proceso no será rápido, pero está esperanzada por los resultados que puede traer para su nación.

Lupita Ferrer destacó la lucha de María Corina Machado

En la entrevista, habló de María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, quien encabezó la lucha para lograr un cambio político en la nación, que se ha visto inmersa en una dura crisis política, económica y social durante años.

“Estoy contenta también porque la señora, nuestra heroína, María Corina Machado, ha estado en conversaciones con el presidente y con el señor Marco Rubio, porque es mi ídolo. Yo lo adoro y me parece que es un hombre muy brillante, inteligentísimo”, contó.

Comentó que su deseo es volver a una Venezuela libre y próspera.

Verónica Bastos le dijo a Lupita Ferrer que es una de las actrices venezolanas más reconocidas y que entiende que su anhelo es volver a trabajar en su país.

Ante eso, “la reina del drama”, como también es conocida, le explicó que hace poco estuvo en Venezuela para grabar un proyecto independiente, pero que si hay algo que le gustaría es trabajar nuevamente con Radio Caracas Televisión, canal que fue cerrado en 2007 porque Hugo Chávez, presidente en ese momento, no le renovó la concesión para transmitir.

“Ya tengo mi pasaporte listo”, bromeó al final la artista, quien destacó el orgullo que siente además por ser del estado Zulia, región petrolera del país.

