Niño de 5 años y su padre abordan avión a Minneapolis luego de su liberación

El niño de 5 años Liam Conejo Ramos, y su padre, Adrián Conejo Arias, regresaron este domingo a Minneapolis después ser liberados de un centro de detención en Texas, una salida producida luego de una orden judicial que exigía su libertad inmediata, que pone fin a una detención iniciada el pasado 20 de enero en Minnesota.

Padre e hijo abordaron un vuelo en Texas durante las primeras horas del domingo. Durante el proceso de abordaje, Adrian Conejo Arias declaró a ABC News: “Estoy feliz de finalmente volver a casa”.

El congresista demócrata Joaquín Castro, quien había denunciado previamente las condiciones de la detención, acompañó al padre y al hijo en el vuelo de regreso, luego del fallo emitido el sábado por el juez de distrito Fred Biery, quien instruyó que ambos abandonaran el centro de detención de Dilley “tan pronto como sea posible”.

¿Cómo se produjeron las detenciones?

Según informaron autoridades escolares, el menor fue interceptado el pasado 20 de enero por agentes migratorios al regresar del preescolar, mientras su padre se encontraba en la entrada de su vivienda. Pese a que ambos mantenían un proceso de asilo pendiente y no contaban con órdenes de deportación previas, fueron trasladados a una instalación federal en el estado de Texas.

“(El caso) tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños”, apuntó el juez Biery en su orden de liberación.

Asimismo, el documento judicial señala que “observar el comportamiento humano confirma que, para algunos, la pérfida ambición de poder desenfrenado y la crueldad que impone no tienen límites y carecen de decencia humana”, y concluyó afirmando: “y al diablo con el Estado de derecho”.

Postura del DHS

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de la subsecretaria Tricia McLaughlin, defendió la actuación oficial. La funcionaria sostuvo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no buscaba detener al menor.

“Los hechos en este caso NO han cambiado: ICE NO seleccionó ni arrestó a un menor. El 20 de enero, ICE realizó un operativo selectivo para arrestar a Adrian Alexander Conejo Arias, un inmigrante ilegal de Ecuador que fue liberado en Estados Unidos por la administración Biden. Cuando los agentes se acercaron, Adrian Alexander Conejo Arias huyó a pie, abandonando a su hijo”, apuntó McLaughlin.

