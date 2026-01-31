Así rastrean en Texas los teléfonos sin orden judicial (podcast)

En Texas, la Policía está utilizando un sistema de rastreo de teléfonos que no requiere orden judicial, ya que el sistema Tangles se sirve de herramientas que recaba información de los celulares, en algunos casos sin saber de dónde proviene, indica una investigación del Texas Observer.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

“Tangles extrae información de la web abierta, profunda y oscura, y es el producto estrella de Cobwebs Technologies, una empresa de ciberseguridad fundada en 2014 por tres exmiembros de unidades especiales del ejército israelí”, expone el reportaje escrito por la periodista Francesca D’Annunzio.

En 2023, la empresa tecnológica PenLink Ltd, con sede en Nebraska, adquirió la empresa, agrega el informe.

Un caso de 2021 revela parte del uso de la plataforma de vigilancia. Ocurrió en el condado de Oliad, sobre tráfico de personas. No se utilizó el nombre de un sospechoso, sino un recibo de pago que encontró el sheriff del condado, Roy Boyd, tras la persecución fallida de una F-150 realizada por otro oficial, donde se transportaba inmigrantes indocumentados.

“Intentando evadir a la policía, el conductor se metió en una zanja, y unas 10 personas salieron corriendo”, dice el reporte.

Boyd explicó que se utilizó Tangles y una herramienta conocida como Webloc, que rastrea los movimientos de los dispositivos móviles bajo geolocalización.

El sheriff Boyd lidera un grupo de trabajo de la Operación Estrella Solitaria, implementada por el gobernador republicano Greg Abbott, contra inmigrantes, por ello el software ha sido compartido a agencia como Inmigración y control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

El uso del software ha recibido críticas de defensores de las libertades civiles, debido a la violación a la privacidad sin una orden judicial.

La periodista Francesca D’Annunzio, del Texas Observer y autora del reporte, ofrece en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ detalles sobre el software y su uso.

>> ¿Cómo funciona el software Tangles?

>> ¿Por qué no requiere una orden judicial?

>> ¿Cómo se aplica en investigaciones sobre inmigración?

Más episodios:

· Alerta por el aumento de violencia de ICE en detenciones de inmigrantes y contra manifestantes

· ¿Cómo ICE convirtió Minnesota en un estado clave para Trump contra inmigrantes?

· ¿Cómo son los fraudes de notarios públicos contra inmigrantes?

· La mayoría de latinos cree que su situación actual es peor en Estados Unidos que hace un año