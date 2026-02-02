10 cosas que no deberías comprar en las tiendas de a dólar

Las tiendas de descuento pueden parecer una solución rápida para ahorrar dinero, pero no todos los productos representan una verdadera ganga. En algunos casos, lo barato puede traducirse en riesgos para la salud, menor durabilidad o incluso gastos mayores a largo plazo.

Especialistas en consumo y seguridad advierten que hay artículos cuya baja calidad puede terminar costando más que el supuesto ahorro.

1. Electrónicos y extensiones eléctricas

Las extensiones, multicontactos y cables económicos suelen fabricarse con cobre de menor grosor al recomendado para la corriente doméstica. Esto incrementa el riesgo de sobrecalentamiento cuando se conectan aparatos de alto consumo, como calefactores o microondas.

Además, en algunos productos se han detectado sellos de certificación falsos. El ahorro de menos de $10 puede convertirse en un riesgo de incendio eléctrico.

2. Utensilios de cocina de plástico

Espátulas, cucharas o pinzas de plástico barato pueden parecer iguales a las de marcas reconocidas, pero su composición química suele ser distinta. Algunos estudios han señalado la presencia de retardantes de flama bromados y materiales con baja resistencia al calor.

Al exponerse a temperaturas moderadas, estos utensilios pueden deformarse o liberar sustancias no deseadas en los alimentos.

3. Vitaminas y suplementos

La industria de suplementos no tiene la misma regulación estricta que los medicamentos. En tiendas de descuento es más común encontrar productos cercanos a su fecha de caducidad o con pruebas de potencia deficientes.

Investigaciones independientes han detectado cápsulas con rellenos que no se disuelven correctamente y, en casos extremos, presencia de metales pesados como plomo. El resultado puede ser pagar por algo que no aporta beneficios reales.

4. Joyería infantil

Collares, pulseras y anillos metálicos dirigidos a niños han sido señalados en pruebas de laboratorio por contener niveles elevados de plomo y cadmio. Debido a que los menores suelen llevar estos objetos a la boca, la exposición puede ser directa.

Los metales pesados se acumulan en el organismo y se han vinculado con problemas de desarrollo.

5. Alimentos enlatados

El contenido de la lata puede estar en buen estado, pero el envase representa otro riesgo. Algunas latas utilizan recubrimientos antiguos con Bisfenol A (BPA), sustancia relacionada con alteraciones hormonales.

Además, los golpes durante el transporte pueden romper el sello hermético, permitiendo la entrada de bacterias como la del botulismo, aun cuando la lata no se vea inflada.

6. Baterías económicas

Muchas baterías baratas no son alcalinas, sino de carbón-zinc, lo que explica su corta duración. También suelen tener carcasas más delgadas, aumentando la posibilidad de fugas de ácido corrosivo dentro de controles remotos, juguetes o linternas.

Arruinar un aparato de $50 por ahorrar $3 en pilas puede resultar contraproducente.

7. Alimento y premios para mascotas

Los alimentos de bajo costo para animales suelen contener rellenos como maíz o gluten de trigo y subproductos cárnicos de origen incierto. Veterinarios han advertido que dietas de baja calidad pueden generar alergias, problemas digestivos o afecciones renales en perros y gatos.

El precio bajo no siempre compensa el posible impacto en la salud de las mascotas.

8. Cuchillos y navajas

Los cuchillos económicos suelen fabricarse con metal blando que pierde filo rápidamente. Paradójicamente, un cuchillo sin filo puede ser más peligroso porque obliga a ejercer mayor fuerza al cortar, aumentando el riesgo de resbalones y cortaduras.

Invertir en una sola pieza de buena calidad suele ser más seguro que comprar varias de bajo costo.

9. Protector solar

El bloqueador tiene fecha de vencimiento y su efectividad depende del almacenamiento. Algunos tubos vendidos con descuento han pasado años en bodegas expuestas al calor, lo que degrada ingredientes activos como la avobenzona.

Aplicar un protector vencido puede dar una falsa sensación de seguridad y terminar en quemaduras severas.

10. Medicamentos de venta libre

Los genéricos pueden ser seguros, pero las condiciones de almacenamiento influyen en su eficacia. En tiendas de descuento es más probable encontrar productos mal conservados o con presentaciones de pocas tabletas que, al calcular el precio por unidad, resultan más caros que en farmacias tradicionales.

El ahorro aparente puede no ser real.

