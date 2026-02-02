Caitlin Clark debuta como comentarista de la NBA

Caitlin Clark, una de las principales figuras de la WNBA, debutó este domingo como analista de la NBA en la cadena NBC durante el duelo entre los New York Knicks y Los Angeles Lakers disputado en el Madison Square Garden.

La jugadora de las Indiana Fever formó parte del programa Basketball Night in America, donde compartió mesa de análisis con Carmelo Anthony y Reggie Miller, aportando su visión y comentarios sobre el encuentro.

Durante la transmisión, Reggie Miller, histórico referente de los Indiana Pacers, bromeó sobre su lugar entre los mejores tiradores del estado. “Ahora soy el tercer mejor tirador del estado de Indiana”, afirmó. “Ahora van Caitlin, Tyrese y luego yo”.

Basketball Night in America ocupa en NBC el espacio que deja Sunday Night Football una vez finalizada la temporada de la NFL, programa que lidera las audiencias en Estados Unidos.

Está previsto que Clark vuelva a aparecer como comentarista el próximo 29 de marzo, cuando se transmita el partido entre Oklahoma City Thunder y New York Knicks.

Considerada un talento generacional, Clark ha impulsado notablemente el interés y la audiencia de la WNBA durante sus dos primeras temporadas con las Fever. Actualmente se encuentra en etapa de pretemporada, con el inicio de la liga programado para principios de mayo.

