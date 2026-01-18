Arrestaron al exjugador de la NBA, Lamar Odom, por conducir ebrio

El pasado sábado fue arrestado en Las Vegas el exjugador de la NBA, Lamar Odom. El que fuese campeón con Los Angeles Lakers supuestamente conducía bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, Odom fue detenido en una para de tráfico por cometer dos infracciones. La primera, manejar 41 MPH por encima del límite permitido. Además, incurrió en un cambio de carril indebido.

Las autoridades de Nevada lo detuvieron y ficharon en las primeras horas de la madrugada. Tras el arresto, se presentó formalmente un cargo de DUI en la corte de Nevada. El caso quedó bajo jurisdicción corte local.

Se trata de la segunda vez que Odom es arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. La primera vez ocurrió en 2013. Casi a las cuatro de la madrugada fue detenido por un oficial de la Patrulla de Carreteras de California.

Según el reporte policial, conducía su Mercedes Benz de forma “serpenteante”. Al momento de la parada de tráfico, se negó a detenerse. El informe también detalló que Odom mostró “signos objetivos de intoxicación y no pudo realizar pruebas de sobriedad de campo como se explicó y demostró”.

En ese momento sufrió la suspensión de la licencia de conducir por un año; más 36 meses de libertad condicional; $1800 dólares en multas y la asistencia a un programa de educación sobre alcohol.

Dos años después, en 2015, Odom casi muere por sobredosis al ser encontrado inconsciente en un burdel de Las Vegas. Estuvo hospitalizado y sobrevivió a seis ataques cerebrovasculares. En 2016 sufrió una recaída que le costó el fin de la relación con su esposa Khloé Kardashian.

Odom jugó más de 12 años en la NBA. Empezó su carrera en varias preparatorias de Nueva York y Connecticut. En 1998 fue Jugador del Año de la Atlantic 10 y MVP del torneo con la Universidad Rhode Island.

Su talento lo llevó a ser cuarta elección del Draft de 1999 por Los Angeles Clippers. En 2003 formó con Miami Heat como agente libre. Promedió 17.1 puntos, 9.7 rebotes y 4.1 asistencias en su única temporada.

Al año siguiente llegó a Los Angeles Lakers en el traspaso por Shaquille O’Neal. Ahí se hizo grande conquistando par de anillos (2009 y 2010). También fue Mejor Sexto Hombre de la NBA (2011).

En 2011 se marchó por una temporada con Dallas Mavericks, donde tuvo problemas personales que al final ocasionaron que fuese apartado del equipo antes de terminar la temporada. Al año siguiente volvió a Los Angeles Clippers. Fue su última temporada en la NBA.



