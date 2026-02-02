Cómo conectar tu teléfono a la TV con un cable HDMI y para qué sirve

Es probable que jamás se te haya pasado por la cabeza conectar tu teléfono a la televisión con un cable HDMI, principalmente porque existen aplicaciones y herramientas para transmitir la pantalla. Sin embargo, los expertos tecnológicos consideran que a través del puerto de alta definición obtienes un resultado más estable y confiable, además de otros beneficios. Una vez que lo hagas, no querrás soltarlo.

A diferencia del screen mirroring o las conexiones por WiFi, el puerto HDMI no depende de la señal de internet ni de la estabilidad de una red inalámbrica, lo que reduce los cortes, los retrasos y la pérdida de calidad.

La conexión es fantástica cuando deseas ver películas, jugar videojuegos desde el celular o realizar presentaciones sin distracciones técnicas.

Qué necesitas y cómo conectar el teléfono a la TV con HDMI

El cable HDMI por sí solo no te bastará para la conexión, ya que evidentemente tu teléfono no trae ese puerto tan grande. En este caso requieres un adaptador compatible con el puerto del teléfono, ya sea USB-C, micro-USB o Lightning.

Muchos de estos adaptadores utilizan el estándar MHL (Mobile High-Definition Link), que convierte el puerto del celular en una salida de video y audio.

Para lograr la conexión con el televisor requieres un cable adaptador, que sea compatible con el tipo de puerto que tiene tu teléfono. Crédito: SONGPON PIROM | Shutterstock

También es recomendable verificar que tu teléfono sea compatible con este tipo de conexión, ya que no todos los modelos lo admiten y podrías perder tiempo y dinero.

El proceso para conectarlo es sencillo y no requiere conocimientos técnicos avanzados:

Verifica la compatibilidad del teléfono y del televisor con conexiones HDMI o MHL

del teléfono y del televisor con conexiones HDMI o MHL Consigue el cable o adaptador adecuado según el tipo de conector de tu dispositivo móvil

según el tipo de conector de tu dispositivo móvil Conecta el adaptador al teléfono y el cable HDMI a uno de los puertos del televisor

y el cable HDMI a uno de los puertos del televisor Selecciona la entrada HDMI correcta desde el control remoto del TV

De esta manera, y en pocos segundos, la pantalla del celular se reflejará automáticamente en el televisor. Ahora tendrás una experiencia más estable, fluida y entretenida, en lugar de transmitir pantalla, que dependiendo de la aplicación apenas puede darte resultados aceptables.

