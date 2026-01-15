Para qué sirve el DNS de tu teléfono y cómo cambiarlo

Quizás en más de una ocasión has escuchado las letras DNS cuando se trata de navegar por internet. Este elemento, poco conocido por muchos usuarios, es fundamental para la velocidad, la privacidad y el acceso a los sitios web desde tu teléfono. Te contamos para qué sirve y cómo puede cambiarse.

El DNS, que en español significa ‘Sistema de Nombres de Dominio’, funciona como una especie de traductor. Cuando una persona escribe una dirección web, el teléfono no se conecta a ese nombre tal como se ve en pantalla. En realidad, los servidores de internet trabajan con direcciones numéricas llamadas IP.

Allí es cuando entra en acción el DNS, que se encarga de traducir el nombre de la web en su dirección IP correspondiente para que el navegador sepa a qué servidor conectarse. Gracias a este sistema, no es necesario memorizar largas combinaciones de números para acceder a un sitio.

El proceso ocurre en segundos y de forma automática cada vez que se abre una página.

Para qué sirve el DNS en un teléfono

En un teléfono móvil, el DNS cumple varias funciones clave:

Permite el acceso a sitios web al traducir los nombres de dominio

al traducir los nombres de dominio Influye en la velocidad de carga , ya que algunos servidores DNS responden más rápido que otros

, ya que algunos servidores DNS responden más rápido que otros Afecta la privacidad , porque el proveedor del DNS puede saber qué páginas se consultan

, porque el proveedor del DNS puede saber qué páginas se consultan Determina bloqueos o restricciones, ya que ciertos contenidos pueden filtrarse a nivel de DNS

Por defecto, el teléfono utiliza el DNS del proveedor de internet o del router WiFi. Esto significa que parte de la actividad de navegación queda asociada a ese servicio.

Ahora bien, cambiar el DNS de tu teléfono puede tener varias ventajas prácticas, destaca Xakata Android. En primer lugar, mejora la privacidad, ya que algunos servidores alternativos no registran la actividad del usuario o reducen la cantidad de datos almacenados. También puede ayudar a evitar bloqueos de páginas que se aplican únicamente mediante DNS.

Otro punto relevante es el rendimiento. Algunos DNS públicos están optimizados para responder más rápido, lo que puede reducir el tiempo que tarda una página en comenzar a cargar. Aquí hay otros trucos rápidos que también puedes aplicar para mejorar el rendimiento.

En este sentido, modificar el DNS puede ser útil cuando se busca mayor privacidad, mejor respuesta al navegar o acceso a páginas que no cargan con el DNS predeterminado. Esto es lo que debes hacer para cambiarlo:

Abre los ajustes del teléfono.

Entra en la sección de WiFi

Mantén presionada la red a la que estás conectado

Pulsa en Modificar red

Activa las opciones avanzadas

Cambia los ajustes de IP a modo Estática

Introduce manualmente los servidores DNS deseados

Entre los DNS gratuitos más utilizados se encuentran los de Cloudflare, Google u OpenDNS, elegidos por su estabilidad y políticas de privacidad.

