Ryan García rompe con Donald Trump y retira su apoyo por el caso de Jeffrey Epstein

Donald Trump acaba de perder un apoyo dentro del mundo del deporte. El boxeador Ryan García anunció en redes sociales que retiraba su respaldo al mandatario debido a su supuesta vinculación con el caso de Jeffrey Epstein.

Por medio de su perfil en X, donde suele ser muy activo, García anunció que dejaba de apoyar a Donald Trump por sus presuntas conexiones con el millonario fallecido en prisión acusado de varios cargos de tráfico sexual con menores.

“Esta es mi declaración y anuncio público: estoy retirando mi apoyo pasado a Donald Trump”, comunicó. Posteriormente, García explicó que no desea tener afiliaciones con personas involucradas en ese caso.

“Los niños necesitan estar protegidos, todo el mundo lo sabía, al carajo con eso. Justicia para todos”, cerró.

This is my public declaration and announcement, I’m reclining my past support for Donald Trump.



Anyone that was involved in any thing to do with that island and what they were doing, I just can’t support in anyway.



Children need to be protected, everyone knew better fuck… — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) January 31, 2026

Tras el anuncio, García volvió a la carga con un mensaje más contundente e incendiario. “Todos que dicen que Trump es inocente, se demostró que estaba equivocado”, dijo.

“No voy a correr riesgos, solo estoy del lado del reino de Dios. Ustedes pueden irse al infierno y regresar defendiendo a sus figuras y partidos políticos”, añadió.

To everyone saying that trump is innocent and was proven false.



I’m not taking chances, I only stand with the kingdom of God you guys can go to hell and back defending your political figures and parties.



I stand with God and that’s it — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) January 31, 2026

El púgil nacido en California apoyó abiertamente a Trump e incluso lo llegó a calificar como “el mejor presidente”. En su momento causó revuelo por llegar a escribir públicamente que amaba a Trump.

No obstante, luego de que el republicano asumiera el segundo mandato y se instaurara en el país un clima antimigrante, el boxeador comenzó a alzar la voz. García había criticado a Trump en junio de 2025 por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles.

“Puede que haya votado por Trump, pero no puedo permanecer en silencio ante lo que está sucediendo con ICE en Los Ángeles. No se trata solo de ‘ilegales’ o estadísticas, son personas. No es solo una política, es dolor”, expresó en su momento el púgil.

García peleará este 21 de febrero contra Mario Barrios en la T-Mobile Arena de Las Vegas por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El Méxicoamericano (27-1, 19 KO) vuelve al ring tras perder ante Romero, luego ser derribado en el segundo asalto y caer por decisión después de 12 rounds.



