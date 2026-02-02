EE.UU. e Irán retomarán conversaciones nucleares en medio de las crecientes tensiones

El régimen de Irán confirmó que iniciará conversaciones nucleares con Estados Unidos en los próximos días, decisión que surge tras las advertencias de la administración estadounidense, que exige un acuerdo definitivo para impedir el desarrollo de armamento atómico en el país persa.

Las agencias informativas iraníes, Tasnim y Fars, cercanas a la Guardia Revolucionaria, indicaron que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ya ha autorizado el comienzo de los diálogos. Aunque no se han fijado fechas exactas ni el lugar del encuentro, se prevé que las reuniones involucren a figuras de alto nivel, informó EFE.

“Hasta el momento, no se ha decidido el lugar ni la fecha de esta reunión, y es probable que estas conversaciones se lleven a cabo entre (el ministro iraní de Exteriores, Abás) Araqchí y (el enviado especial para Oriente Medio, Steve) Witkoff”, indicó la agencia Tasnim.

Entretanto, el portavoz de Exteriores, Ismail Baghaei, señaló que el anuncio oficial de los pormenores logísticos se realizará próximamente.

Antecedentes y despliegue militar

El intento previo de acercamiento nuclear se interrumpió debido al conflicto armado entre Israel e Irán, contexto en el que Estados Unidos bombardeó tres centros nucleares iraníes. Actualmente, la situación se desarrolla bajo una fuerte presencia militar estadounidense en el golfo Pérsico.

El Pentágono posicionó el portaaviones USS Abraham Lincoln junto a tres destructores de misiles guiados y refuerzos de infantería, despliegue que coincide con el apoyo expresado por Donald Trump hacia las protestas internas en Irán.

Las cifras de víctimas durante las recientes manifestaciones en territorio iraní llegaron a 3,117 fallecidos, organizaciones no gubernamentales como HRANA elevan la cifra de muertes a 6,842, con miles de arrestos registrados.

Las nuevas conversaciones buscan desbloquear un acuerdo que garantice la naturaleza civil del programa nuclear iraní, en un momento de máxima tensión diplomática y militar en la región de Oriente Medio.

