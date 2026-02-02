Esta receta de tortiglioni con pimientos y berenjenas es una de las joyas del emblemático “El Talismán de la Felicidad”. Con ingredientes sencillos, pero con una técnica esmerada, este clásico de la cocina italiana demuestra cómo cada paso de la preparación engrana para un resultado delicioso y nutritivo.

El éxito culinario de este plato reside en la armonía entre el tortiglioni —una pasta diseñada para capturar salsas rústicas en sus estrías— y un sofrito pausado que extrae la dulzura natural de los vegetales asados. La técnica de Ada Boni revela el secreto para un plato de nivel profesional: el respeto absoluto por el punto al dente y la proporción áurea de hidratación (10 tazas de agua por cada 450 g de pasta).

La ciencia detrás de una pasta perfecta

De acuerdo con el “Talismán” (que cuenta con más de 1,600 recetas), la preparación de la pasta requiere atención a detalles que transforman el sabor y la digestibilidad:

Hidratación precisa: El cálculo es fundamental. Se requieren 10 tazas de agua por cada 450 g de pasta . La sal debe añadirse justo cuando el agua alcance el punto de ebullición.

El cálculo es fundamental. Se requieren . La sal debe añadirse justo cuando el agua alcance el punto de ebullición. Punto al dente: Es vital retirar la pasta del fuego cuando ha perdido su rigidez, pero aún ofrece resistencia al morderla . Esto no solo mejora la textura, sino que reduce el índice glucémico del plato.

Es vital retirar la pasta del fuego cuando ha perdido su rigidez, pero aún ofrece . Esto no solo mejora la textura, sino que reduce el índice glucémico del plato. Emulsión inmediata: Al integrar la pasta inmediatamente después del escurrido en una fuente precalentada, se garantiza una emulsión perfecta entre el queso parmesano, la esencia del tomate y el almidón de la pasta.

Receta de tortiglioni con vegetales asados

Esta imagen de portada, publicada por Voracious, muestra “El Talismán de la Felicidad: El Libro de Cocina Italiana Más Icónico Jamás Escrito”, de Ada Boni. Crédito: AP

Esta combinación es una excelente fuente de antioxidantes gracias al licopeno del tomate y la fibra de la berenjena.

Ingredientes

2 pimientos amarillos

1 berenjena pequeña

1 corazón de apio (la parte blanca)

(la parte blanca) 1 zanahoria

Perejil fresco y Aceite de oliva virgen extra

y 1 libra de tomates (pelados y sin semillas)

(pelados y sin semillas) 1 libra y 5 onzas de pasta tortiglioni

1 taza de queso parmesano rallado

Sal al gusto

Paso a paso profesional

Asa los pimientos volteándolos con frecuencia hasta que la piel se ennegrezca. Enfríalos, retira la piel, las semillas y el tallo. Córtalos en tiras uniformes. Corta la berenjena en tiras similares a los pimientos. Corta el apio en bastones finos y pica la zanahoria (sin partes leñosas) junto con el perejil. Calienta el aceite en una sartén y añade todos los vegetales. Saltéalos lentamente hasta que logren un color dorado. Vierte los tomates picados. Tapa y cocina a fuego medio por 20 minutos. Si la mezcla se seca, añade un poco de agua hirviendo. Cocina la pasta en abundante agua salada hasta que esté al dente. Escurre y mezcla inmediatamente en un bol caliente con la salsa. Espolvorea el queso parmesano para sellar los sabores.

