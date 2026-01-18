Real food: Nuggets de pollo saludable con solo tres ingredientes

Los nuggets de pollo son una opción versátil que funciona perfectamente desde un snack nutritivo hasta una cena ligera, especialmente si se elaboran con pollo real y sin ultraprocesados. La nutricionista Jone Alcuaz comparte sus secretos nutricionales para lograr unos nuggets deliciosos y saludables en pocos minutos.

Esta receta se prepara con solo tres ingredientes clave: contramuslos de pollo, que aportan una jugosidad superior a la pechuga; huevo, que funciona como proteína extra y factor aglutinante; y queso parmesano, ideal para dar un toque salado y una textura crujiente.

Preparar nuggets caseros ofrece una ventaja competitiva para tu salud: se utiliza 100% carne real, frente a los productos industriales que suelen contener apenas un 40-50% de carne. Al no contener pan rallado, es una opción excelente para dietas keto, bajas en carbohidratos o sin gluten. Además, la combinación de huevo y parmesano incrementa el aporte de vitamina B12 y calcio.

Receta de nuggets de pollo proteicos

Ingredientes

500 gramos de contramuslos de pollo: Deben estar deshuesados y sin piel. Este corte es la clave de la jugosidad.

Deben estar deshuesados y sin piel. Este corte es la clave de la jugosidad. 2 Huevos grandes: Actúan como el agente aglutinante para una masa perfecta.

Actúan como el agente aglutinante para una masa perfecta. 3 cucharadas de queso parmesano: Rallado finamente para integrar la pasta y crear una costra dorada .

Rallado finamente para integrar la pasta y crear una . Especias al gusto (Opcional): Puedes añadir una pizca de sal, ajo en polvo o pimentón dulce para elevar el perfil de sabor.

Paso a paso para hacer nuggets en freidora de aire

Para comenzar esta preparación, limpie bien los contramuslos de pollo y retire los excesos de grasa, aunque una pequeña parte aportará suavidad al interior. Lleve la carne a un procesador de alimentos o picadora potente junto con los huevos enteros y las tres cucharadas generosas de queso parmesano, el cual potenciará el sabor con su toque salado natural.

Procese todos los ingredientes con paciencia hasta que se forme una pasta homogénea y densa. En este punto, agregue las especias de su preferencia, como ajo en polvo o pimienta negra, para personalizar la receta.

Una vez que la masa tenga la consistencia adecuada, humedezca sus manos con agua o un poco de aceite de oliva para evitar que la mezcla se pegue y comience a moldear pequeñas porciones dándoles la clásica forma de nugget.

Precaliente la freidora de aire (air fryer) por un par de minutos para asegurar una cocción uniforme. Coloque los nuggets en la cesta, dejando espacio entre ellos para que el aire circule correctamente, y prográmela a 200°C durante 12 minutos.

El queso parmesano se dorará por fuera creando una textura crujiente, mientras el huevo permite que el interior quede firme y tierno. Al sacarlos, obtendrá un snack saludable, lleno de aminoácidos esenciales y libre de harinas refinadas.

