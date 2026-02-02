¿Es la carne la clave para llegar a los 100 años? Lo que dice la ciencia sobre la longevidad

Recientes investigaciones revelan que las personas que no consumen suficiente carne o proteínas de origen animal podrían tener menores probabilidades de alcanzar los 100 años en comparación con quienes sí las integran en su dieta.

Aunque las dietas basadas en plantas siguen siendo opciones sumamente saludables, al envejecer se vuelve crucial aumentar la ingesta de proteínas y productos cárnicos. Esta medida es esencial para combatir condiciones como la sarcopenia (pérdida de masa muscular), la falta de apetito y la fragilidad ósea, factores que comprometen la calidad de vida en la vejez.

Si se opta por mantener una dieta vegetariana o vegana durante la tercera edad, esta debe contar con una planificación meticulosa. En muchos casos, la suplementación nutricional se vuelve indispensable para asegurar la adecuación de nutrientes, particularmente en las etapas más avanzadas de la vida.

Es fundamental comprender que las necesidades nutricionales a los 90 años difieren drásticamente de las que se tienen a los 50; por ello, los consejos dietéticos deben evolucionar a la par del reloj biológico. Lo que resulta efectivo hoy podría requerir ajustes mañana, y aceptar ese cambio es clave para un envejecimiento saludable.

Sobre los detalles de la investigación publicada en ScienceDirect analizó a más de 5,000 adultos mayores. Estos participantes formaron parte de la Encuesta Longitudinal de Longevidad Saludable de China, un estudio de alcance nacional. Los resultados mostraron que aquellos que seguían dietas carentes de carne tenían menos probabilidades de convertirse en centenarios, marcando una tendencia clara en este grupo poblacional específico.

Nutrición en la gran vejez: prioridades que cambian

Aunque las dietas basadas en plantas son excelentes para el corazón, en la vejez extrema las reglas del juego cambian. Crédito: Shutterstock

Los estudios demuestran que a medida que se envejece los requerimientos nutricionales cambian, y esto obedece a que el gasto energético disminuye, así como la masa muscular, la densidad ósea y el apetito. En este punto, la nutrición deja de ser la prevención de enfermedades a largo plazo y pasa a evitar la desnutrición y la fragilidad.

Un dato relevante que advierten los investigadores es que la mayoría de los beneficios de las dietas sin carne se han estudiado en jóvenes. Sin contar las necesidades de los adultos mayores frágiles, en los que la falta de carne puede aumentar el riesgo de fracturas debido a una menor ingesta de calcio y proteínas.

La densidad nutricional sobre calorías, es clave en la vejez, donde cada bocado cuenta para garantizar la ingesta de nutrientes para compensar la falta de apetito y mantener el peso corporal.

El peso fue otro de los hallazgos de la investigación, pues observaron que la menor probabilidad de llegar a los 100 años en no consumidores de carne solo se observó en personas con bajo peso. Aquellos con un peso saludable no mostraron este riesgo.

En edades avanzadas, tener un peso ligeramente mayor suele asociarse con una mejor supervivencia, actuando como una “reserva” contra la fragilidad.

El consumo de proteínas es el gran aliado de la longevidad. Los estudios demostraron que los adultos mayores que incluyen el pescado, lácteos y huevos, tienen las mismas probabilidades de llegar a los 100 años que quienes comen carne.

Esto se debe a que aportan nutrientes críticos: Proteína de alta calidad (mantenimiento muscular), Vitamina B12 y calcio y Vitamina D (salud ósea).

El estudio concluye que las dietas vegetales sean malas, si no que la nutrición debe ser específica para la edad. En la vejez extrema, prevenir la pérdida de peso y la sarcopenia (pérdida de músculo) es la prioridad número uno para la supervivencia.

