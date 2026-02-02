Estatua de Radamel Falcao en Colombia se viraliza por el poco parecido con el futbolista [Video]

Se terminó de construir una nueva estatua para el astro del fútbol colombiano Radamel Falcao, la flamante estatua generó muchas reacciones virales entre los diferentes usuarios de las redes por su particular forma y diseño.

La escultura se encuentra en la ciudad natal del delantero colombiano, es decir, en Santa Marta.

La escultura fue realizada por el artista Roberto Mictil en hierro envejecido con óxido de cobre y donada por Alonso Ramírez; la nueva estatua mide 1,70 metros y tiene 195 kilogramos de peso.

😅 La última estatua de un futbolista en hacerse viral… por no parecerse a su protagonista pic.twitter.com/7ShuW32Cku — MARCA (@marca) February 2, 2026

“El autor de la obra, Roberto Mictil, quiso entregar a Santa Marta una escultura de Radamel Falcao García, plasmando artísticamente la esencia del delantero”, señalaron medios locales.

“Futbolista samario, reconocido por sus destacadas campañas goleadoras en equipos europeos y como delantero y capitán de la selección Colombia. Esta estatua fue donada por el Sr. Alonso Ramírez, para que tanto visitantes locales como extranjeros puedan disfrutarla en el Centro Recreacional Bahía Concha 3001”, se lee en la base de la escultura.

Objeto de burlas en redes sociales

En redes sociales la estatua fue objeto de conversaciones y burla debido a su particular forma, ya que la estatua tiene escaso parecido al jugador real.

Radamel Falcao es el máximo goleador de la historia de la selección colombiana y uno de los mejores delanteros de su generación, teniendo pasos por Colombia, Argentina, Portugal, Francia, Inglaterra y Turquía, ganando ligas, copas continentales e internacionales.

Hoy se encuentra jugando para el club Millonarios FC, tras su vuelta a Colombia, su país natal. El “Tigre” se encuentra ante el último tramo de su carrera profesional, ya con 39 años. Debutó contra el Deportivo Pasto y cayeron 2-1. El próximo partido del astro colombiano será frente a Independiente de Medellín, aunque fue postergado.

La estatua viral de Radamel Falcao se mantendrá en su ciudad natal.

