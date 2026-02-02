Fans lanzan bomba durante partido del Inter de Milán y hieren a portero rival en la explosión [VIDEO]

Dramatismo fue lo que se vivió el pasado domingo en la Serie A de Italia durante el partido entre el Cremonese e Inter de Milán por la fecha 23. Un grupo de fans lanzó desde la grada una bomba que hirió al portero local tras estallarle prácticamente en su cuerpo.

La atroz imagen se dio al minuto 50 del encuentro detrás de la portería defendida por el Cremonese. Fans del Inter de Milán arrojaron una especie de ‘petardo’ que terminó hiriendo al arquero Emil Audero.

La secuencia se pudo apreciar en la televisación en vivo del encuentro. Se ve durante una salida de balón del central Italiano Bastoni, como el explosivo cae justo al lado de la humanidad del portero.

Tras el estruendoso estallido, el guardameta cayó al suelo con evidentes signos de aturdimiento tras la detonación. Audero permaneció tendido durante algunos minutos.

El portero sufrió heridas en los oídos y una leve quemadura en la parte externa de su pierna derecha. El portero estuvo rodeado de compañeros, rivales y asistencia médica por algunos minutos.

Mientras tanto, el capitán del Inter Lautaro Martínez y el entrenador Cristian Chivu se dirigieron hacia la grada ocupada por los ‘neroazzuri’ para pedir serenidad y evitar altercados.

Finalmente, el arquero pudo reponerse y reincorporarse al partido que se reanudó con normalidad. El encuentro acabó con victoria para el Inter de Milán 0-2 gracias a los tantos Lautaro Martínez y Zielinski.

Tras el encuentro, ‘La Gazzetta dello Sport’ reportó que el fan del Inter supuestamente responsable de lanzar el explosivo fue arrestado. Al parecer, está bajo custodia policial y será arrestado formalmente luego de ser dado de alta del hospital.

Asimismo, una vez finalizado el encuentro, Cremonese compartió un comunicado de apoyo para su portero en el que aplaudieron su actitud profesional y deportiva de continuar jugando a pesar de las afecciones.

“Estamos orgullosos de lo que Emil Audero demostró ayer. Aunque conmocionado por el incidente, decidió seguir adelante y defender nuestra portería con gran profesionalismo y sentido de la responsabilidad. Un sincero agradecimiento a todos los que expresaron su apoyo y cariño a Emil, demostrando, una vez más, que el deporte siempre gana”, indicaron.

El Inter de Milán se expondría a una multa económica como sanción y a la clausura de su grada de apoyo conocida como la Curva Nord del Meazza, por uno o varios encuentros.



