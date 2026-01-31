Victoria agónica del Chelsea sobre West Ham terminó a los golpes entre los jugadores [Video]

Chelsea recibió a West Ham por la fecha 24 de la Premier League 2025-2026 y ganó 3-2 gracias a un gol sobre la hora de Enzo Fernández.

Los Blues de Rosenior dieron vuelta un partido increíble y dejaron con las manos vacías a los Hammers tras una excelente definición del volante argentino.

West Ham ganaba 2-0 y Chelse anotó 3 goles en la segunda mitad para festejar un trabajado triunfo en Stamford Bridge.

Tras las anotaciones de Joao Pedro y Cucurella, Enzo fue el autor del tercer y agónico gol que desató la locura de todos los Blues presentes.

Enzo llegó al área desde atrás y definió de primera un centro desde la derecha de Joao Pedro, venciendo a Areola y festejando con locura sacándose la camiseta.

Pelea al final del partido

Al minuto 97, West Ham fue con todo en busca del empate y Adama Traoré decidió encarar a Marc Cucurella, defensor del Chelsea. La realidad es que no pudo pasarlo en velocidad y ante tanta sensibilidad del partido, todo estalló.

Adama empujó al suelo a Cucurella y Joao Pedro, de apenas 24 años, no tuvo mejor idea que empujar a Traoré por la espalda. El extremo que pesa casi 90 kilos, que está lleno de músculos y tiene una personalidad devastadora, se dio vuelta y fue en busca del joven brasileño, que increíblemente se quedó a hacerle frente.

Para cuando Adama Traoré y Joao Pedro se querían pelear, ya los dos equipos habían desatado una ola de empujones, insultos, roces y golpes a mano abierta en algunos casos. Lo cierto es que Joao Pedro dejó una imagen insólita porque Adama estuvo al borde de cometer una locura. De momento, puede contar la historia, que no es poco.

Adama Traoré Vs Joao Pedro 💀🥷pic.twitter.com/5oev7PIg7v — Goals Side (@goalsside) January 31, 2026

“Hay un espíritu, una lucha, una resiliencia en este grupo que me encanta. Lo exigí desde el primer día. Reaccionaron positivamente ante los contratiempos de esta partido. No lo atribuyo solo a los cambios que hice…”, expresó Rosenior tras el 3-2.

Seguir leyendo:

Futbolista francés del América, Allan Saint-Maximin denuncia racismo contra sus hijos en México

Club de la segunda división del fútbol de Venezuela fichó al “doble” de Vinícius Jr.

Cristiano Ronaldo anotó su gol 961 en triunfo de Al Nassr ante Al Kholood