La NFL jugará por primera vez un partido de temporada regular en París en 2026

La NFL anunció mediante un comunicado que París, capital de Francia, albergará por primera vez un partido de temporada regular, marcando un hito en la historia del campeonato. La organización también confirmó que los New Orleans Saints serán uno de los equipos protagonistas de este encuentro inaugural en la capital francesa, el cual se disputará en el Stade de France.

“Llevar un partido de temporada regular a París en 2026 representa un emocionante paso adelante en la continua expansión de la presencia global de la liga”, declaró el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en el comunicado oficial.

“París es una de las ciudades deportivas y culturales más importantes del mundo, con una gran trayectoria en la organización de eventos internacionales que congregan a aficionados en los escenarios más importantes”, se lee en el comunicado.

Con esta designación, París se unirá al grupo de ciudades que ya han sido sede de partidos oficiales de temporada regular fuera de Estados Unidos, entre ellas Londres, Berlín, Múnich, Frankfurt, Madrid, Dublín, Sao Paulo, Ciudad de México y Toronto.

El Stade de France, el recinto deportivo más grande del país, cuenta con una capacidad de 81,338 espectadores para eventos de fútbol y rugby. A lo largo de su historia ha sido escenario de finales de Copas del Mundo de fútbol y rugby, partidos de la Eurocopa, la UEFA Champions League y también fue sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Según datos de la propia liga, la NFL cuenta actualmente con alrededor de 14 millones de aficionados en Francia.

