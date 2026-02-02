NBC transmitirá parte del prepartido del Super Bowl LX desde Alcatraz

La cadena NBC realizará este domingo una transmisión especial desde Alcatraz, la emblemática isla ubicada en la bahía de San Francisco, como parte de la antesala del Super Bowl que enfrentará a los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

La cobertura del encuentro, considerado el evento televisivo más visto del año en Estados Unidos, se iniciará aproximadamente cinco horas antes del inicio del partido. Una parte del programa previo se emitirá desde la histórica isla, conocida como “la Roca”, que funcionó como prisión de máxima seguridad hasta 1963 y que actualmente es un museo y uno de los principales atractivos turísticos de la zona.

En la transmisión participarán Rodney Harrison, dos veces campeón del Super Bowl con los Patriots, y Tony Dungy, quien ganó el título en dos ocasiones: una como jugador de los Pittsburgh Steelers y otra como entrenador de los Indianapolis Colts.

Alcatraz operó como cárcel federal entre 1934 y 1963 y está bajo la administración del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Su fama mundial se debe, en gran parte, a la creencia de que era imposible escapar de la prisión.

El Super Bowl LX se disputará este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, estadio de los San Francisco 49ers, con Seahawks y Patriots como protagonistas del duelo por el campeonato de la NFL.

Sigue leyendo:

·NFL anuncia regreso al Santiago Bernabéu en 2026 con su segundo partido en Madrid

·Turning Point USA anuncia show para competir con la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

·La NFL jugará por primera vez un partido de temporada regular en París en 2026