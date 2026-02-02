Turning Point USA anuncia show para competir con la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, pautada para este 8 de febrero, tiene competencia. El grupo de defensa conservador Turning Point USA anunció un evento con el que intentará quitarle atención al boricua bajo el título de “The All-American Halftime Show”.

Este espectáculo comenzará justo cuando el famoso suba al escenario del Apple Music Super Bowl Halftime Show.

Por ahora han confirmado a Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett para actuar en el show de la organización sin fines de lucro.

Kid Rock dijo a Fox News que esta es una especie de batalla épica: “Abordamos este programa como David y Goliat”.

Además, señaló: “Competir con la maquinaria del fútbol profesional y una superestrella mundial del pop es casi imposible… ¿o sí?”.

El cantante estadounidense destacó además el valor de su país, algo que exaltarán en el concierto: “¿Dijo que va a dar una fiesta, con un vestido y cantando en español? ¡Genial! Planeamos tocar canciones geniales para la gente que ama a Estados Unidos”.

Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, también habló de cómo esta será una experiencia inmersiva con la que celebrarán la fe, la familia y la libertad.

Aseguró que esta transmisión será vista por millones de personas, dando a entender que generará tanto interés como el espectáculo que dará Bad Bunny.

El show del Conejo Malo ha causado revuelo en Estados Unidos, en especial por los mensajes que da contra las políticas del gobierno de Trump hacia los migrantes.

Del lado gubernamental, la respuesta ha sido contundente. El propio presidente Donald Trump manifestó su rechazo en una reciente entrevista desde el Despacho Oval, calificando la elección de la NFL como una “pésima decisión”.

“Soy anti-ellos”, afirmó el mandatario, refiriéndose tanto al boricua como a la banda Green Day. Según Trump, este tipo de espectáculos solo sirven para sembrar el odio y resultan “absolutamente ridículos”. Incluso llegó a asegurar que, hasta hace poco, “nunca había oído hablar” del cantante.

