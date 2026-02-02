NFL anuncia regreso al Santiago Bernabéu en 2026 con su segundo partido en Madrid

Tras haber jugado en el Santiago Bernabéu a mediados de noviembre, la NFL cumplió su palabra. Este lunes anunciaron su retorno a Madrid para disputar un nuevo encuentro de la fase regular en España.

Por medio de las redes sociales, la NFL confirmó que regresará a la capital española en 2026 para jugar un segundo partido de la fase regular.

De acuerdo con el diario Marca, los directivos de la National Football League llegaron a un acuerdo con multianual con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Real Madrid.

Esto se traduce en que habría partido de la NFL con periodicidad anual en el Santiago Bernabéu. Los equipos elegidos para la cita de este año y la fecha no se han desvelado.

“El NFL Madrid Game 2025 en el Bernabéu fue un momento clave para este deporte en España y estamos encantados de confirmar que volveremos a disputar un partido de temporada regular en 2026 dentro de un pacto multianual con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Real Madrid C.F.”, dijo Rafa De Los Santos, director de la NFL en España y citó Marca.

Al igual que la NFL y sus filiales, el Real Madrid confirmó el anuncio en sus principales redes sociales.

La NFL enamorada de Santiago Bernabéu

El pasado 16 de noviembre, Miami Dolphins derrotó a Washington Commanders 16-13 en tiempo extra en el Santiago Bernabéu. El duelo fue el primero disputado en España.

El anuncio de un segundo partido en el Santiago Bernabéu llega poco más de dos meses después de que el comisionado Roger Goodell prometiera que volverían a repetir la locación.

Bajo el césped del Santiago Bernabéu, Goodell se deshizo en elogios hacia el estadio y lo catalogó como de “clase mundial” e incluso se atrevió a insinuar que era el mejor del mundo.

“Volveremos, seguro”, dijo a pie de campo antes del encuentro en un estadio que fue adaptado y acondicionado para la celebración del encuentro.

“Significa mucho jugar en este estadio. Es un estadio de clase mundial, quizás el mejor del mundo. Es un honor jugar aquí, pero también acercarnos a esta comunidad, estar en este país, estar aquí en Madrid. Es un gran lugar para jugar a este deporte. Es bueno para nuestros equipos y nuestros aficionados”, señaló.

Cabe recordar que el Santiago Bernabéu fue remodelado para convertirse en un estadio multifuncional, capaz de acoger partidos de distintas disciplinas y grandes espectáculos o conciertos.

Esto, gracias a innovaciones como un césped retráctil subterráneo que permite guardar la grama debajo del mismo estadio. Además, se incorporaron nuevas gradas, techos retráctiles, pantallas envolventes y sistemas de iluminación avanzada.

La travesía de la NFL fuera de Estados Unidos

La NFL cerró su gira internacional 2025 en el Santiago Bernabéu, con el duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders. Se trató del último partido fuera de Estados Unidos esta temporada.

La travesía comenzó en São Paulo, Brasil, con el choque entre Chargers y Chiefs, y continuó en Dublín, Irlanda, donde Steeler y Vikings se midieron en el Aviva Stadium.

Londres fue sede de tres partidos: Jaguars vs. Browns en el Tottenham Hotspur Stadium; Jets vs. Broncos en Wembley y Rams vs. Jaguars. La gira siguió en Alemania, con Eagles vs. Packers en el Olympiastadion de Berlín.



