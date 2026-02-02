Presidente de Groenlandia advierte que Trump no ha abandonado la idea de controlar la isla

El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, denunció ante el Parlamento que el presidente Donald Trump mantiene su intención de controlar el territorio autónomo. Apuntó que aunque se ha descartado una intervención militar, la postura de EE.UU. de vincular la isla al país permanece intacta.

Nielsen calificó la situación de “inaceptable” y señaló que estas intenciones han generado incertidumbre entre la población local. Durante el debate extraordinario, el líder groenlandés subrayó que la isla no es un activo comercial.

“Esto, por desgracia, sigue estando vigente y no ha cambiado. Recientemente, se ha rechazado la posibilidad de una operación militar, pero no ha cambiado la visión de Groenlandia y de su población: hay que vincular Groenlandia a EE.UU. y controlarla desde allí”, afirmó Nielsen.

Soberanía de Groenlandia y protección internacional

El actual gobierno groenlandés, que agrupa al independentismo moderado, sostiene que el futuro del territorio está ligado al Reino de Dinamarca y a su propio Estatuto de Autonomía. Nielsen enfatizó que la isla cuenta con el respaldo de naciones europeas y que la disputa afecta la estabilidad de la OTAN y la seguridad del mundo occidental, informó EFE.

“El Naalakkersuisut trabaja para proteger a la Groenlandia que conocemos y las opciones que se han ido creando. Groenlandia es la herencia para nuestros hijos y no puede comprarse ni venderse. Somos parte del Reino de Dinamarca y seguimos desarrollándonos de acuerdo con el Estatuto de Autonomía. Nadie nos va a controlar desde fuera”, declaró el presidente.

Acuerdo sobre Groenlandia e intereses de EE.UU.

Donald Trump justifica su interés en la isla por motivos de seguridad nacional, lo que ha derivado en tensiones diplomáticas y amenazas de aranceles hacia países europeos.

Luego de un preacuerdo mencionado por Trump en el Foro de Davos con Mark Rutte (OTAN), se han iniciado mesas de trabajo entre diplomáticos de EE.UU., Dinamarca y Groenlandia.

A pesar de estas conversaciones para abordar las preocupaciones de Washington, tanto Copenhague como Nuuk mantienen que la integridad territorial no es negociable. Groenlandia, con 57,000 habitantes y un territorio mayormente cubierto de hielo, posee derecho de autodeterminación desde 2009, aunque su presupuesto depende en un 50% de la ayuda danesa y de la industria pesquera.

“El diálogo ha comenzado y el Naalakkersuisut trabajará para que conduzca a resultados concretos”, concluyó Nielsen.

