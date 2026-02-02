Qué pasa si solo haces el pago mínimo en tu tarjeta de crédito

Pagar únicamente el mínimo de la tarjeta de crédito puede dar la sensación de que todo está bajo control: la cuenta se mantiene al corriente y no se generan recargos por atraso. Sin embargo, detrás de esa aparente tranquilidad se esconde un costo financiero que puede alargar la deuda durante años.

Aunque cumplir con el pago mínimo evita penalizaciones inmediatas, este esquema está diseñado para prolongar el tiempo de pago y aumentar los intereses acumulados.

Tu deuda baja muy lentamente

En la mayoría de las tarjetas, el pago mínimo se calcula como un pequeño porcentaje del saldo total, generalmente entre 1% y 3%, al que se suman intereses y comisiones.

Esto significa que si una persona debe $5,000, su pago mínimo podría rondar los $150 mensuales.

El problema es que, después de aplicar los intereses, solo una parte reducida de ese dinero realmente disminuye la deuda principal.

Mes tras mes, el saldo apenas se reduce y la sensación de avance es mínima.

Los intereses se vuelven protagonistas

Las tarjetas de crédito suelen tener tasas anuales superiores al 20%. El interés se calcula de forma diaria, por lo que mientras más tiempo se mantenga un saldo pendiente, mayor será el monto total pagado.

A lo largo del tiempo, una compra que inicialmente costó $5,000 puede terminar representando varios miles de dólares adicionales solo en intereses.

En lugar de pagar el producto o servicio adquirido, gran parte del dinero termina cubriendo cargos financieros.

El tiempo de pago se extiende de forma drástica

Una deuda que podría liquidarse en uno o dos años con pagos más altos puede prolongarse una década o más si solo se cubre el mínimo.

Muchos estados de cuenta incluso muestran una estimación del tiempo necesario para pagar la deuda bajo ese esquema, y en numerosos casos la cifra resulta sorprendentemente larga.

Esta es una de las razones por las que algunas personas sienten que su saldo nunca baja, a pesar de pagar puntualmente cada mes.

El puntaje crediticio recibe señales mixtas

Cumplir con el pago mínimo a tiempo tiene un efecto positivo en el historial de pagos, que es uno de los factores más importantes del puntaje crediticio.

No obstante, mantener un saldo elevado afecta negativamente el índice de utilización de crédito, es decir, el porcentaje del límite disponible que se está usando.

Si una tarjeta tiene un límite de $10,000 y el usuario mantiene un saldo de $7,000, está utilizando el 70% de su línea, un nivel que puede reducir su calificación crediticia incluso sin retrasos en los pagos.

Se vuelve difícil salir del ciclo

Cuando el pago mínimo se convierte en hábito, la deuda puede sentirse permanente. Nuevos cargos se suman a los anteriores, los intereses continúan acumulándose y la tarjeta deja de ser una herramienta de conveniencia para convertirse en una carga financiera.

Romper este patrón después suele requerir ajustes más severos en el presupuesto o estrategias de refinanciamiento.

Qué suele funcionar mejor

Pagar más del mínimo, aunque sea una cantidad pequeña adicional cada mes, puede reducir de forma importante el tiempo de liquidación y el total de intereses pagados.

En casos de deudas altas y tasas elevadas, algunas personas optan por tarjetas con promociones de 0% de interés introductorio o transferencias de saldo para ganar tiempo sin cargos financieros, siempre que exista un plan claro para liquidar la deuda antes de que termine el periodo promocional.

Sigue leyendo:

– Qué pasa con tu dinero si dejas de usar por años una cuenta de banco

– Por qué el gobierno se entera si sacas $10,000 de tu banco

– Qué pasa con tu puntaje crediticio si sacas muchas tarjetas de crédito