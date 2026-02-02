Qué revisar antes de vender o regalar tu celular

Vender o regalar un celular usado es una práctica común en Estados Unidos, ya sea para recuperar algo de dinero o para ayudar a un familiar. Sin embargo, entregar un teléfono sin revisarlo adecuadamente puede poner en riesgo información personal, cuentas bancarias y datos sensibles. Antes de deshacerte de tu dispositivo, te recomendamos seguir una serie de pasos clave para proteger tu privacidad y evitar problemas futuros.

Vender teléfonos usados es común, pero es necesario tomar muchas precauciones para evitar que se filtre tu información personal. Crédito: Yly Cahya | Shutterstock

1. Haz una copia de seguridad completa

Antes de cualquier otra acción, asegúrate de respaldar toda tu información. Fotos, contactos, mensajes, documentos y aplicaciones importantes deben guardarse en la nube o en otro dispositivo. Este paso evita la pérdida definitiva de datos y facilita la transición a un nuevo celular si planeas cambiarlo. Verifica que la copia se haya completado correctamente antes de continuar.

2. Cierra sesión en todas tus cuentas

Muchos usuarios olvidan este paso y dejan abiertas cuentas de correo, redes sociales, servicios bancarios o plataformas de compras. Cierra sesión manualmente en todas las aplicaciones y desvincula el dispositivo de cuentas como Google, Apple ID, correo electrónico y redes sociales. Esto previene accesos no autorizados incluso después de borrar el contenido.

3. Retira la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria

La tarjeta SIM contiene información asociada a tu número telefónico y puede usarse para acceder a servicios personales. Retírala siempre antes de entregar el celular. Si el dispositivo tiene tarjeta de memoria externa, también debe retirarse, ya que puede almacenar fotos, videos y documentos personales que no se eliminan al restablecer el sistema.

4. Restablece el celular a configuración de fábrica

El restablecimiento de fábrica elimina datos, aplicaciones y configuraciones personales. Este proceso debe hacerse después de cerrar sesión en todas las cuentas. Es importante usar la opción oficial del sistema y no solo borrar archivos manualmente, ya que estos pueden recuperarse con herramientas especializadas si no se elimina correctamente la información. Una vez restablecido, revisa que el celular se inicie como nuevo.

5. Verifica que no quede bloqueado por tu cuenta

Algunos teléfonos quedan vinculados a la cuenta del dueño anterior como medida de seguridad. Asegúrate de que el celular no quede bloqueado por tu cuenta de Google o Apple, ya que esto impediría que la persona que lo reciba pueda usarlo con normalidad. Un teléfono bloqueado pierde valor y puede generar conflictos posteriores.

6. Revisa el estado físico y funcional

Antes de vender o regalar el celular, revisa su funcionamiento general. Pantalla, botones, cámara, batería, altavoces y conectores deben probarse. Informar con honestidad sobre fallas o desgaste evita malentendidos y reclamos. Si el equipo se vende, un estado claro también influye en el precio.

7. Elimina el dispositivo de servicios vinculados

Algunos celulares están asociados a servicios como rastreo, seguros o aplicaciones de control remoto. Elimina el dispositivo de estas plataformas para evitar alertas innecesarias o conflictos de propiedad después de entregarlo.

Si vas a vender tu teléfono, es recomendable que borres de él todos los datos bancarios. Crédito: VisualBricks | Shutterstock

8. Limpia el equipo y prepara la entrega

Aunque parezca un detalle menor, limpiar el celular y, si es posible, entregarlo con su cargador o caja original mejora la experiencia para quien lo recibe. En ventas, este cuidado puede aumentar la confianza y el valor percibido del equipo.

Revisar el celular antes de venderlo o regalarlo no solo protege tu información, también previene problemas legales, financieros y personales. Tomarte unos minutos para seguir estos pasos garantiza que el dispositivo cambie de manos de forma segura y responsable.

