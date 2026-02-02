Ray J, exnovio de Kim Kardashian, reveló que podría quedarle pocos meses de vida

El cantante Ray J reveló a sus fans que su salud se ha visto muy debilitada y que, tras ser hospitalizado a principios de mes, los médicos le confirmaron que le quedan pocos meses de vida.

Ray J, quien tuvo una polémica relación con Kim Kardashian y fue demandado por difamación, fue hospitalizado a principios de este 2026 debido a una neumonía y problemas cardíacos.

Luego de que se difundió la información sobre su estado de salud, el artista publicó un video en sus redes sociales en donde explica que su salud se ha agravado, ya que su corazón funciona solo en un 25%.

“Estuve en un hospital. Mi corazón solo está latiendo como al 25 por ciento, pero mientras me mantiene enfocado y en el camino correcto, todo estará bien”, dijo Ray J en el video.

El propio artista reveló con crudeza que, de no haber mejoría, su tiempo de vida se acortaría a pocos meses. “2027 es definitivamente el final para mí”. Explicó que su corazón se había vuelto “oscuro” debido al abuso de alcohol y drogas.

“¿Sabes por qué? Porque creo que pensé que tenía más peso. Pensé que era un pez gordo, así que podía con todo el alcohol. Podía con todo el Adderall. Podía con todas las drogas, pero no pude. Y eso redujo mi tiempo aquí”, dijo el artista en el video y confesó que en su momento más fuerte de adicciones llegó a tomar 10 botellas de alcohol al día y 10 pastillas de Adderall.

“Yo digo: ‘¿No me pasa nada? ¡A la mierda! Soy indestructible’. Me lo tomé a broma. Cuídense mucho. Mi salud no está bien, así que agradezco a todos por apoyarme y rezar por mí”, dijo a sus seguidores.

Ante el oscuro pronóstico de su salud, el músico explicó que sus médicos iniciaron un protocolo de tratamiento que incluye ocho diferentes medicamentos para atacar sus afecciones y la posibilidad de que le coloquen un marcapasos o un desfibrilador.

