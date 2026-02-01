Presidente electo de Chile recorrió el CECOT para tomar ideas del sistema penitenciario en El Salvador

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, recorrió el viernes el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la cárcel de máxima seguridad para pandilleros, para “tomar ideas” acerca del sistema penitenciario salvadoreño que “puedan ser aplicables a la realidad chilena”.

El presidente electo fue acompañado por su ministra de Seguridad designada, Trinidad Steinert, y recorrieron el lugar mientras escuchaban las explicaciones de los ministros salvadoreños de Seguridad, Gustavo Villatoro, de Defensa, René Francis Merino, y del director del Cecot, cuyo nombre se desconoce por seguridad.

La comitiva, custodiada por agentes de seguridad, se movilizó por el recinto para conocer las diferentes áreas y recorrió uno de sus pabellones ante la mirada de los reclusos.

Kast agradeció el recibimiento y destacó, durante una breve declaración antes del recorrido, “que el lugar tiene un sistema especial de control de delincuentes peligrosos”.

“Para Chile es muy importante conocer distintos sistemas penitenciaros que se insertan dentro de un gran sistema judicial y de seguridad que permite que pandilleros, que han asesinado, torturado y violentado a las familias, estén en un régimen de aislamiento total”, señaló.

Añadió que el sistema penal salvadoreño es “distinto al nuestro”, pero “queremos estudiar y conocerlo, no necesariamente replicar de la misma manera, pero uno necesita aprender”.

La visita de Kast al Cecot se suma a la reciente del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; a la de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem; la exministra de Seguridad del gobierno argentino Patricia Bullrich y de funcionarios de otros países.

“Modelo” para Costa Rica y Ecuador

Esta cárcel, a la que algunos periodistas y medios internacionales, y youtuberos han tenido acceso, se ha convertido en “modelo” para otros países, como Costa Rica y Ecuador, donde se construyen prisiones similares.

Pandilleros detenidos en el CECOT. Crédito: Rodrigo Sura | EFE

Recientemente, Nayib Bukele participó en la colocación de la primera piedra de la cárcel Centro de Alta Contención de Crimen Organizado de Costa Rica, una obra inspirada en el Cecot.

La futura cárcel, que costará $35 millones de dólares, contará con cinco módulos con una capacidad total de 5,100 reclusos, y según el gobierno servirá para encerrar allí a los presos más violentos.

Entre tanto, la prisión de máxima seguridad construida por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como emblema de su política de seguridad e inspirada en el modelo carcelario instaurado en El Salvador por Bukele, entró en funcionamiento el pasado noviembre, con la llegada de sus primeros reclusos.

“Símbolo” de la “guerra” contra las pandillas

El Cecot fue puesto en marcha en febrero de 2023, en el contexto de la implementación en El Salvador de un régimen de excepción para “combatir” a las pandillas, grupos señalados de cometer la mayoría de los asesinatos que llevaron a este país a ser uno de los más violentos del mundo.

La cárcel se encuentra en una zona aislada y árida en la localidad central de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de la capital San Salvador, es un laberinto de concreto, hierro, asfalto y acero que custodian guardias penitenciarios y soldados desde torres con más de 15 metros de altura.

Con capacidad para 40,000 personas, fue construida para recluir a los “más peligrosos” pandilleros líderes de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 que operaban en el país.

También estuvieron detenidos más de 200 migrantes venezolanos expulsados desde Estados Unidos.

El presidente Bukele recordó, en una conferencia de prensa en Costa Rica en diciembre pasado, que durante su gobierno se construyó la cárcel “más grande de Latinoamérica”, con un “costo bajísimo” de $115 millones de dólares y diseñada por el propio gobierno.

