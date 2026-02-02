Teófimo López, devastado, asume la culpa de su derrota ante Shakur Stevenson

Teófimo López no pudo ser profeta en su tierra y ante su público. Tras caer en el Madison Square Garden ante Shakur Stevenson y perder el título mundial superligero de la OMB, el púgil de raíces hondureñas se abrió y describió sus sentimientos por la derrota.

En una entrevista para ‘The Stomping Ground’, un López devastado hizo autocrítica y reconoció que el combate le terminó quedando grande por no cumplir con la estrategia de boxeo diseñada por su equipo.

“Mi juego fue malo por no escuchar a mi equipo. Es culpa mía. Lo acepto. Mi equipo hizo un trabajo fenomenal; tenían excelentes directrices e instrucciones, pero esa noche no les hice caso”, explicó.

El oriundo de Brooklyn detalló que durante el combate se enfrascó en golpear a Stevenson al cuerpo en vez de tratar de impactar combinaciones con su gancho de izquierda para frenar el jab de Stevenson.

Tal y como lo reconoció, López no pudo frenar el ritmo de pelea de Shakur y terminó recibiendo 105 jabs, según CompuBox, la cifra más alta en su carrera.

“Me odio por ello, pero es parte de ello. Es simplemente parte de la vida. No lo aprecio. Creo que me masacraron y creo que Dios me castiga mucho por ello. Solo soy un saco de boxeo para eso“, dijo.

El lamento y remordimiento de Teófimo llega después de que su propio padre lo criticara públicamente por no seguir el plan de pelea y dejarse, a su juicio, manipular mentalmente por el rival.

Stevenson se llevó la pelea por decisión unánime de 119-109 y conquistó el cinturón superligero de la Organización Mundial de Boxeo, convirtiéndose en campeón en una cuarta división.

Teófimo López ha subido al ring en 24 ocasiones, de las cuales ha ganado 21 y ha perdido solo dos. De sus victorias, 13 han sido por nocaut. Ambas derrotas han sido por decisión de los jueces.



Sigue leyendo:

· Padre de Teófimo López lo critica públicamente tras perder con Shakur Stevenson

· Teófimo López pide a casas de apuestas mantener como favorito a Shakur Stevenson: “Tengo gente hambrienta por ganar dinero”

· Neoyorquino Teófimo López se hizo viral por cachetear a su rival en rueda de prensa [VIDEO]